Ajax- en PSV-doelwit is ‘gefrustreerd’; Overmars heeft reeds contact gezocht

De naam van Alireza Jahanbakhsh werd recent concreet in verband gebracht met zowel Ajax als PSV. De 26-jarige Iraanse vleugelaanvaller, die een verleden bij AZ heeft, komt dit seizoen amper aan spelen toe bij het Engelse Brighton & Hove Albion. Graham Potter, manager van the Seagulls, erkent dat Jahanbakhsh ‘gefrustreerd’ is en dat er gezocht moet worden naar een oplossing voor beide partijen.

Jahanbakhsh kwam dit seizoen voorlopig tot slechts elf optredens, waarin hij twee doelpunten verzorgde. Sinds de hervatting van de Premier League zat de aanvaller pas twee keer bij de wedstrijdselectie van Brighton & Hove Albion, wat resulteerde in twintig speelminuten in het met 0-5 verloren thuisduel met Manchester City. Ajax en PSV zouden de situatie van de 44-voudig Iraans international nadrukkelijk in de gaten houden de Brighton & Hove Independent schrijft dat de Amsterdammers contact hebben gehad met de entourage van de aanvaller.

“Hij is natuurlijk gefrustreerd, omdat hij meer wil spelen en dat begrijp ik”, zo tekent de regionale krant op uit de mond van Potter. “Hij is geweldig op de club, we kunnen goed met elkaar opschieten en hij geeft alles, maar zoals iedere voetballer wil hij meer aan spelen toekomen. Het is iets waarover we moeten nadenken tijdens de zomerstop, zodat we een beslissing kunnen nemen die goed is voor hem en voor de club.”

“Alireza is een goede speler en kan ons helpen. Maar vanuit zijn perspectief kan ik begrijpen dat hij vaker wil spelen dan hij nu doet”, benadrukt de manager van Brighton & Hove Albion, dat als nummer zestien van de Premier League voorafgaand aan de laatste speelronde al zeker is van lijfsbehoud. Jahanbakhsh werd twee jaar geleden door the Seagulls voor een bedrag van negentien miljoen euro overgenomen van AZ en kwam voorlopig tot 2 treffers in 35 officiële wedstrijden. Zijn contract aan de Engelse zuidkust loopt nog tot medio 2023.