Bakker krijgt uitstekende beoordelingen: ‘Dat is het enige verschil met De Ligt’

Mitchel Bakker stond vrijdagavond negentig minuten binnen de lijnen tijdens de finale van de Coupe de France tussen Paris Saint-Germain en Saint-Étienne. Dankzij een doelpunt van Neymar trokken les Parisiens na het landskampioenschap de tweede prijs van het seizoen naar zich toe. In de Franse media wordt het optreden van Bakker overwegend positief beoordeeld.

Foot Mercato kent Bakker het hoogste cijfer van alle spelers van PSG toe: een 6,5. “Hij was heel actief en viel op door zijn vastberadenheid. In aanvallend opzicht was hij niet altijd even gelukkig, maar verdedigend was hij ijzersterk en liet hij vrijwel niets toe. Hij heeft punten gescoord voor de volgende wedstrijden van PSG”, zo luidt het lovende commentaar. Le Parisien beoordeelt het optreden van Bakker met 5,5, evenals RMC Sport. Dat is bij het laatstgenoemde medium bijna het hoogste cijfer, want alleen Neymar scoort met een 6,5 hoger.

So Foot rekent Bakker tot de uitblinkers en geeft hem een 7. “Nederlands, opgeleid door Ajax, blond, jong en sterk. Nee, we praten niet over Matthijs de Ligt, maar over Mitchel Bakker. Het enige verschil is het kapsel”, zo klinkt het. Le Figaro noteert voor Bakker een 6, een punt lager dan de 7 voor Thiago Silva. Bij verschillende media komt Mauro Icardi er met een 3 overigens het slechtst vanaf aan de zijde van les Parisiens, zo ook bij Le Figaro.

Fansite Paris Team bestempelt Bakker samen met Navas tot de beste speler van het veld en deelt ook een 7 uit. “In de eerste helft was hij heel nadrukkelijk aanwezig, dat bloedde een beetje dood in de tweede helft. Dat was gezien het verrichte werk ook wel logisch”, stelt men. Bakker kreeg tijdens het duel met Saint-Étienne overigens een gele kaart, voor zijn rol in het opstootje dat ontstond na de harde tackle van Loïc Perrin op Kylian Mbappé. De aanvaller moest zich laten wisselen met een enkelblessure en verliet het stadion op krukken, maar de exacte ernst van zijn blessure is nog niet bekend.