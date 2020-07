Wim Kieft heeft verklaring voor stroeve start van De Ligt bij Juventus

Matthijs de Ligt heeft bijna zijn eerste seizoen in Italië achter de rug. Juventus nam de twintigjarige verdediger een jaar geleden over van Ajax, dat ruim tachtig miljoen euro aan hem overhield. Wim Kieft laat zich in zijn column in De Telegraaf lovend uit over het eerste seizoen van De Ligt in Turijn, maar is minder positief over Juventus in zijn geheel.

“De Ligt kan zo aan het slot van het seizoen in de Serie A tevreden vaststellen dat hij zich als verdediger in Italië heeft bewezen. In het begin heeft hij het moeilijk gehad, ook omdat hij niet gewend was zo verdedigend te spelen. Alles bij elkaar is het toch enorm knap wat hij met zijn 20 jaar heeft gepresteerd bij het grote Juventus. Dit is nog maar het begin, want deze jongen is zo fit en zo ambitieus dat het voor hem persoonlijk alleen maar beter kan worden”, schrijft Kieft over De Ligt, die dit seizoen voorlopig 37 officiële wedstrijden speelde. De analist merkt op dat hij over Juventus in zijn geheel minder enthousiast is.

‘Ik vond het opvallend dat Matthijs de Ligt iedere keer net te laat was'

“Het is onder Maurizio Sarri - professor Sarri noem ik hem af en toe – niet gelukt een typisch Italiaans ingestelde ploeg te veranderen. Bij Chelsea werd hij destijds binnengehaald omdat hij stond voor modern en aanvallend voetbal. Wel, bij Chelsea hebben ze dat niet gezien en in Turijn krijgen ze het nu ook niet. In de Champions League geef ik Sarri met zijn team, in augustus, ook geen kans”, blikt Kieft vooruit op de eindronde van de Champions League, waarin Juventus eerst een 1-0 achterstand tegen Olympique Lyon in de return van de achtste finale moet goedmaken. Hij vindt het opvallend dat Sarri nooit met Gonzalo Higuaín, Paulo Dybala én Cristano Ronaldo speelt.

Kieft is overigens bijzonder onder de indruk van Ronaldo, wiens prestaties hij ‘onvoorstelbaar’ noemt. “Ik hoor mensen roepen dat het alleen nog om zijn doelpunten gaat. In de eerste plaats is het ongelooflijk als je dertig goals maakt als je zo oud bent. Dat is eigenlijk niet normaal”, stelt de analist, die benadrukt dat Ronaldo ‘de ploeg ook scherp houdt’. “Hij leeft al jaren voor zijn sport, is nog steeds een trainingsbeest en is in staat om het elftal regelmatig een impuls te geven. Dat zie je weinig grote spelers op hun 35e nog doen.”