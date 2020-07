Hakan Calhanoglu zorgt met specialiteit voor absoluut hoogtepunt in topper

De wedstrijd in de Serie A tussen AC Milan en Atalanta heeft vrijdagavond geen winnaar opgeleverd. In een aantrekkelijke eerste helft bracht Hakan Calhanoglu Milan op voorsprong uit een vrije trap, maar Duván Zapata bepaalde nog voor rust de eindstand: 1-1. Hans Hateboer en Marten de Roon maakten bij de bezoekers uit Bergamo de negentig minuten vol, terwijl Robin Gosens in de tweede helft werd gewisseld. Atalanta dreigt zijn tweede plaats later dit weekeinde te verliezen aan Internazionale, dat zaterdagavond op bezoek gaat bij Genoa, en heeft nu een achterstand van vijf punten op Juventus. De koploper heeft nog wel een wedstrijd tegoed. Milan blijft zesde staan.

Atalanta begon prima in het San Siro en loste via De Roon en Zapata waarschuwingsschoten af in de openingsfase, maar het was Milan dat na een kwartier voetballen de leiding nam. Calhanoglu draaide een vrije trap vanaf de zijkant met rechts in, waarna de inzet van de Turkse middenvelder fraai de kruising vond: 1-0. Milan leek meteen door te pakken en werd kort na de openingstreffer gevaarlijk via Diego Laxalt, maar diens inzet werd onschadelijk gemaakt door doelman Pierluigi Gollini.

In de 26ste minuut kreeg Atalanta een uitgelezen mogelijkheid om langszij te komen. Ruslan Malinovskyi mocht een strafschop nemen na een overtreding van Lucas Biglia, maar Gianluigi Donnarumma wist de inzet te keren. Even later moest de doelman van Milan echter alsnog de 1-1 incasseren. Zapata sloeg in het strafschopgebied genadeloos toe, nadat een afstandsschot van Remo Freuler in eerste instantie nog was gesmoord. Daarna wisten beide teams niet meer gevaarlijk te worden, waardoor er halverwege een gelijke stand op het scorebord stond.

De tweede helft was vervolgens bijzonder matig. Beide teams grossierden in balverlies, waardoor grote kansen lang uitbleven. In de laatste twintig minuten werd het echter toch nog even spectaculair. Eerst scheerde een afstandsknal van Zapata rakelings naast nadat de bal onderweg van richting was veranderd door Simon Kjaer, en even later schoot Giacomo Bonaventura op de paal namens Milan. Daarna ging de wedstrijd als een nachtkaars uit.