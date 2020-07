PSG kan door grote zorgen om Mbappé weinig genieten van bekerwinst

Paris Saint-Germain heeft vrijdagavond beslag gelegd op de Coupe de France. De ploeg van trainer Thomas Tuchel won door een vroeg doelpunt van Neymar met 1-0 van AS Saint-Étienne, maar zal gemengde gevoelens overhouden aan de bekerwinst. Kylian Mbappé viel na een doodschop van Loïc Perrin uit met een ogenschijnlijk zware enkelblessure. Een hard gelag voor PSG, dat juist nu begint aan een belangrijke periode: over precies een week volgt de finale van de Coupe de la Ligue tegen Olympique Lyon, op 12 augustus wacht de confrontatie in de kwartfinale van de Champions League tegen Atalanta.

Mitchel Bakker begon in de basis bij PSG, dat binnen de minuut een doelpunt van Neymar afgekeurd zag worden wegens buitenspel van Mbappé. Aan de andere kant van het veld raakte Denis Bouanga de paal na balverlies van Idrissa Gueye. Weer aan de overkant maakte PSG het ditmaal wél reglementair af: Mbappé speelde zich na een een-twee met Ángel Di María vrij, schoot vervolgens op doelman Jessy Moulin, waarna Neymar in de rebound profiteerde: 1-0.

Saint-Étienne toonde zich agressief in de duels en schroomde het maken van grove tackles niet. Neymar overleefde na twee minuten een aanslag op zijn enkels van Yvann Macon, die slechts geel opleverde, maar Mbappé werd na een klein half uur harder getroffen. De 21-jarige spits dreigde door te breken, waarna Perrin een harde tackle op zijn enkel inzette, die vervolgens dubbel klapte. Mbappé moest zich na een blessurebehandeling met tranen in de ogen laten vervangen, Perrin kon met rood vertrekken. Mbappé kwam in de loop van de tweede helft vanuit de kleedkamer op krukken naar de bank gelopen, met een brace om zijn enkel.

Voor rust deed PSG nog twee pogingen om de score te vergroten: een vrije trap van Di María werd gepakt door Moulin en ook de door Neymar weggestuurde Mauro Icardi stuitte op de goalie van Saint-Étienne. Een klein kwartier na rust had Di María de wedstrijd in het slot moeten gooien, toen Neymar slim overstapte op een passje van Sarabia. Di María had de hoek voor het uitzoeken, maar mikte rakelings naast. Daarna verprutste ook Sarabia een enorme kans, door in vrije positie recht op Moulin te schieten. Saint-Étienne probeerde in ondertal nog wel de aanval te zoeken, maar PSG hield vrij eenvoudig stand.