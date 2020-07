Veldslag na aanslag op Mbappé: vier gele en één rode kaart in twee minuten

De finale van de Coupe de France tussen Paris Saint-Germain en AS Saint-Étienne is in de eerste helft ontaard in een schoppartij. PSG staat bij rust met 1-0 voor na een doelpunt van Neymar, maar raakte Kylian Mbappé na een klein half uur kwijt met een ogenschijnlijk zware enkelblessure. In de consternatie die volgde op de aanslag op Mbappé gaf scheidsrechter Amaury Delerue vervolgens vier gele kaarten en een rode kaart in twee minuten.

Mbappé dreigde in de 28ste minuut gevaarlijk door te breken richting het doel van Saint-Étienne, totdat Loïc Perrin een grove tackle op de enkel van de 21-jarige Fransman inzette. De enkel van Mbappé klapte volledig dubbel, maar scheidsrechter Delerue gaf aanvankelijk slechts geel aan Perrin. Dat leverde woedende reacties op van bijna de volledige PSG-selectie, die massaal op de arbiter en dader Perrin afstormde. In het opstootje dat ontstond werden aan de zijde van PSG Mitchell Bakker, Leandro Paredes en wisselspeler Marco Verratti met geel bestraft, terwijl Romain Hamouma van Saint-Étienne geel ontving. Scheidsrechter Delerue werd door de VAR naar de kant geroepen en besloot vervolgens om Perrin alsnog met direct rood van het veld te sturen voor de charge op Mbappé.