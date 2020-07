Galatasaray bezwijkt na komst van schrikbarend jonge debutant

Galatasaray heeft het seizoen vrijdagavond afgesloten met een gelijkspel. Op bezoek bij middenmoter Antalyaspor moest de grootmacht uit Istanbul een late gelijkmaker incasseren: 2-2. Het team van trainer Fatih Terim besluit de voetbaljaargang met 56 punten uit 34 duels op een teleurstellende vijfde plaats. Hoogtepunt van de wedstrijd was het debuut van Mevlüt Han Ekelik, die in de slotfase zijn entree maakte bij Antalyaspor en met zijn 15 jaar, 7 maanden en 8 dagen uitgroeide tot de op één na jongste debutant ooit in de Süper Lig, na Emre Demir, die aan het begin van dit seizoen 15 jaar, 7 maanden en 2 dagen was toen hij namens Kayserispor debuteerde tegen Alanyaspor.

Galatasaray had voorafgaand aan het duel geen zicht meer op een hogere eindrangschikking, maar door de remise kan het team van Terim later dit weekeinde nog wel een plekje zakken ten faveure van Alanyaspor. Antalyaspor speelde alleen nog maar voor de eer, maar wilde er toch een leuke wedstrijd van maken. De thuisploeg schoot sterk uit de startblokken en wist na negentien minuten voetballen verdiend op voorsprong te komen. Linksback Eren Albayrak trok de bal vanaf de zijkant terug richting de strafschopstip, waarna Fredy Ribeiro uit de lucht succesvol uithaalde: 1-0.

Kort erna was Galatasaray via Sofiane Feghouli voor eerst gevaarlijk, maar de Algerijn kopte vanbinnen de zestien naast op aangeven van Ömer Bayram. Laatstgenoemde was overigens al in de vijfde minuut als invaller binnen de lijnen gekomen, omdat Emre Akbaba de strijd moest staken vanwege een blessure. Galatasaray oogde inspiratieloos, maar claimde in de eerste helft nog wel een keer tevergeefs een strafschop. Younès Belhanda ging in de zestien opzichtig over het been van Veysel Sari, maar scheidsrechter Suat Arslanboga wilde niets weten van een penalty.

Terim wist in de rust kennelijk de juiste snaar te raken bij zijn ploeg, want Galatasaray kwam na de onderbreking als herboren uit de kleedkamer en wist de wedstrijd binnen twintig minuten te kantelen. Eerst wist Marcelo Saracchi uit een lastige hoek de gelijkmaker op het bord te brengen na een steekpass van Adem Büyük en even later tekende Belhanda uit een strafschop voor de 1-2, nadat Amilton hands had gemaakt. Galatasaray bleef daarna lang op de been, maar in de blessuretijd wist Antalyaspor toch nog langszij te komen door een fraaie goal achter het standbeen van Gustavo Blanco.