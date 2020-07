Alaba spreekt clubvoorkeur uit voor transfer

Stade Rennes toont de meest concrete belangstelling voor Jean-Clair Todibo. De verdediger van Barcelona, die dit seizoen op huurbasis actief was voor Schalke 04, moet 25 miljoen euro opbrengen. (Mundo Deportivo)

De verdediger van Bayern M├╝nchen, die nog maar een jaar vastligt, geeft echter de voorkeur aan een transfer naar Real Madrid of Barcelona.

Lazio toont belangstelling voor Kevin Lasagna. De aanvoerder van Udinese komt in beeld, indien de onderhandelingen met Real Madrid over Borja Mayoral spaaklopen. (Il Messaggero)

Mario Mandzukic staat op het punt om terug te keren naar Europa. De voormalig spits van Juventus is na een half jaar bij Al-Duhail clubloos en kan naar AC Milan, Fiorentina, Fenerbah├že en Galatasaray. (Tuttosport)

Lille OSC is in verregaande onderhandeling met Galatasaray over de komst van Mustafa Kapi. De zeventienjarige aanvallende middenvelder gaat 300 duizend euro kosten en tekent voor vier seizoenen.