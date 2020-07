‘Diego Rosa (17) stapt voor 24 miljoen over naar top van Premier League’

Manchester City staat op het punt om Diego Rosa in te lijven, zo meldt Globo Esporte. Het Braziliaanse medium stelt dat de overgang dat de zeventienjarige middenvelder van Grêmio naar de Engelse grootmacht voor 99 procent rond is. Manchester City betaalt een variabele transfersom van maximaal 24 miljoen euro voor de jeugdinternational. Daarmee troeft de nummer twee van de Premier League Juventus af, dat ook geïnteresseerd was.

Diego Rosa wordt op 12 oktober achttien jaar en wordt in januari officieel speler van Manchester City. De Engelsen betalen een vast bedrag van vijf miljoen euro, dat deels nu al wordt overgemaakt en deels in januari. Daarnaast zijn er diverse bonussen in het transfercontract van het toptalent opgenomen: mocht Diego Rosa worden ingeschreven in de Premier League, dan maakt City twaalf miljoen euro over. Na tien wedstrijden in de Engelse competitie volgt nog eens drie miljoen euro.

Zijn officiële debuut voor Grêmio maakte Diego Rosa nog niet, maar de centrale middenvelder was wel onderdeel van het Braziliaanse jeugdelftal dat in november het WK Onder-17 won. De Zuid-Amerikaan begon het toernooi als bankzitter, maar vocht zich gedurende het toernooi in het basiselftal. Hij kwam in vijf duels op het WK tot twee goals en speelde negentig minuten mee in de gewonnen finale tegen Mexico (1-2).

De verwachting is dat Diego Rosa een contract voor vijf seizoenen gaat tekenen bij Manchester City. Vermoedelijk zullen the Citizens de Braziliaan direct doorverhuren aan een partnerclub uit de City Group, bijvoorbeeld aan het Spaanse Girona of Lommel SK uit België. Een soortgelijk pad doorliep Douglas Luiz, die in 2017 door City werd weggeplukt bij Vasco da Gama en direct twee jaar werd verhuurd aan Girona. Vorig jaar verkocht City Douglas Luiz aan Aston Villa.