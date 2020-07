‘Man United voert gesprekken in München over alternatief voor Sancho’

Manchester United beschouwt Kingsley Coman als een interessante kandidaat om deze zomer zijn aanvalslinie mee te versterken, zo meldt The Athletic. De club van manager Ole Gunnar Solskjaer heeft volgens de Engelse sportwebsite reeds gesprekken gevoerd over de aanvaller van Bayern München, die geldt als alternatief voor Jadon Sancho van Borussia Dortmund.

Het is een publiek geheim dat Manchester United achter Sancho aanzit, maar er lijkt voorlopig weinig schot in die transfer te zitten. Onderhandelingen met Dortmund verlopen moeizaam, nu onduidelijk is wat de gevolgen van corona zijn op de komende transferwindow. United verwacht weinig vuurwerk op de transfermarkt, maar wil nog altijd minimaal één aanvaller aan zijn selectie toevoegen.

Omdat United zijn opties open wil houden, is ook Coman nadrukkelijk in beeld op Old Trafford. The Red Devils hebben de 24-jarige vleugelspits dit seizoen intensief gevolgd bij Bayern München, een jaar waarin Coman opnieuw kampioen van Duitsland werd met der Rekordmeister. De Fransman speelde zelf 35 officiële duels en kwam daarin tot zowel 7 goals als assists.

De huidige voorhoede van Manchester United, doorgaans bestaande uit Antony Martial, Marcus Rashford en Mason Greenwood, werd de afgelopen weken veelvuldig geprezen in de media, maar volgens The Athletic blijft de Engelse grootmacht dus onverminderd op zoek naar een extra optie voorin. Verder wordt United gelinkt aan Napoli-verdediger Kalidou Koulibaly en spelmaker Jack Grealish van Aston Villa, al lijkt van concrete belangstelling momenteel geen sprake.