Damil Dankerlui verlaat Willem II voor overstap binnen de Eredivisie

Damil Dankerlui vervolgt zijn carrière bij FC Groningen, zo meldt het Brabants Dagblad vrijdagavond. De Trots van het Noorden heeft een akkoord bereikt met Willem II over een onbekende transfersom voor de 23-jarige rechtsback. Dankerlui lag nog een seizoen vast in Tilburg.

FC Groningen-trainer Danny Buijs liet vorige week al blijken Dankerlui graag te willen overnemen van Willem II. De verdediger, die ook op het middenveld en als vleugelaanvaller uit de voeten kan, moet nog tot een persoonlijk akkoord komen met de Groningers. Overigens werd het contract van Dankerlui door Willem II eind maart nog met een seizoen verlengd, om te voorkomen dat de multifunctionele speler transfervrij de deur uit zou lopen.

Dankerlui werd door Willem II in januari 2018 overgenomen van Ajax en kwam in tweeënhalf seizoen tot 45 competitieduels voor de Brabanders, waarin hij 4 keer scoorde. In zijn laatste seizoen had Dankerlui onder trainer Adrie Koster geen vaste basisplaats, maar was hij wel zeer regelmatig invaller. Zijn laatste wedstrijd voor Willem II was op 8 maart tegen Feyenoord (2-0 verlies).