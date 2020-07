Benzema reageert hatelijk op complimenten over ‘uitzonderlijk seizoen’

Dat Karim Benzema een geweldig jaar bij Real Madrid achter de rug heeft, is ook Noël Le Graët niet ontgaan. De president van de Franse voetbalbond prijst de 32-jarige spits van de Koninklijke de hemel in voor zijn seizoen dat uiteindelijk het kampioenschap met Real opleverde. Benzema, die vanwege een slepend conflict al sinds 2015 niet meer wordt opgeroepen voor het Franse nationale elftal, laat via Twitter vervolgens merken de complimenten van Le Graët niet in dank af te nemen.

"Hij heeft een uitzonderlijk seizoen gehad bij Real, ik heb zijn coach Zinédine Zidane ook al gefeliciteerd met de titel", zegt Le Graët tegenover RMC Sport over Benzema, die dit seizoen met 21 doelpunten in LaLiga veel indruk maakte. De voorzitter van de Franse voetbalbond krijgt vervolgens de vraag of Benzema dit jaar de Ballon d'Or had kunnen winnen, die in 2020 als gevolg van corona niet zal worden uitgereikt.

Je préfère en rire ?????? https://t.co/2tO3w54ztC — Karim Benzema (@Benzema) July 24, 2020

"Hij is wereldwijd een van de beste spelers dit seizoen, maar of hij de beste is? Ik kan daar moeilijk over oordelen omdat ik niet alle wedstrijden heb gezien", zeg Le Graët. "Maar naar mijn mening is het zeker het beste seizoen van Benzema uit zijn loopbaan." Benzema zelf wil niets weten van de mooie woorden van La Graët en schrijft op Twitter: "Ik moet hier om lachen", gevolgd door drie lachende-huilemoji's.

Het is niet voor het eerst dat La Graët en Benzema publiekelijk in de clinch liggen. In november vorig jaar zei de preses van de Franse bond dat het uitgesloten is dat de centrumspits ooit nog zal uitkomen voor Frankrijk. Ook toen reageerde Benzema boos via Twitter. "Ik dacht dat je je niet bemoeide met de beslissingen van de bondscoach, Noël", aldus de ex-spits van Olympique Lyon, die op 81 interlands staat. "Weet alsjeblieft dat ik, en alleen ik, de beslissing neem over het einde van mijn interlandloopbaan." Benzema wil dat de Franse voetbalbond hem vrijgeeft, zodat hij eventueel kan gaan spelen voor het Algerije, waar zijn roots liggen. Vooralsnog weigert Frankrijk dat.