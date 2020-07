‘Om eerlijk te zijn: ik mag Virgil van Dijk niet, hij is arrogant, man’

Andreas Pereira is geen fan van Virgil van Dijk en James Milner. De 24-jarige middenvelder van Manchester United heeft weleens tegen het duo van Liverpool gespeeld en heeft geen positieve beoordelingen voor de Nederlander en Engelsman in petto. De Braziliaan, van 2005 tot 2012 overigens actief bij PSV, vindt zowel Van Dijk als Milner 'arrogant'.

Bij de Bolivia Talk Show op YouTube wordt Pereira gevraagd welke speler in de Premier League het arrogantst is. "Ik mag die gast niet, Milner", begint de middenvelder zijn relaas. "En om eerlijk te zijn: ik mag die verdediger ook niet, Van Dijk. Hij is 'marrento', man", stelt Pereira. 'Marrento' wordt doorgaans vertaald als 'arrogant', 'verwaand' of 'hoogmoedig'.

"Zelfs de manier waarop hij speelt is arrogant. Ik respecteer hem wel, omdat hij goed speelt", aldus Pereira, die besluit door aan te geven dat hij niet per se onder de indruk is van de kwaliteiten van Van Dijk. In juni sprak Richarlison, aanvaller van Everton, in hetzelfde programma eveneens over Van Dijk, die door menigeen wordt gezien als de beste centrumverdediger ter wereld.

"Mensen praten veel over hem. Ja, hij is absoluut een geweldige verdediger, maar ik ben hem al eens voorbij gedribbeld", benadrukte de Braziliaanse buitenspeler. "Hij had een uitstekend seizoen en is verkozen tot een van de beste verdedigers ter wereld. Maar ik vind dat er betere verdedigers zijn. Thiago Silva, Marquinhos en Sergio Ramos."