‘Osimhen verkast voor maximaal 81 miljoen; Ajax-deal nadert rap’

Victor Osimhen verkast naar Napoli voor een bedrag van maximaal 81 miljoen euro, zo verzekert RMC Sport. De afgelopen weken werd de 21-jarige aanvaller van Lille OSC gelinkt aan de Italiaanse club en nu zouden alle partijen een akkoord hebben bereikt. Osimhen gaat voor vijf jaar tekenen bij Napoli, met een optie voor nog een seizoen. Vanavond of zaterdag volgt naar verwachting de officiële bekendmaking.

Osimhen levert Lille naar verluidt minimaal zestig miljoen euro op. Middels diverse bonusconstructies kan dit bedrag oplopen naar 81 miljoen euro. Met de transfer van Osimhen lijkt de weg vrij voor Sven Botman om zich aan te sluiten bij de Fransen. Ajax en Lille zijn al akkoord over een overgang van de verdediger met een transfersom van acht tot negen miljoen, maar volgens L'Équipe moest Lille eerst het geld ontvangen van de transfer van Osimhen om de Nederlander in te kunnen lijven.

De 21-jarige Osimhen wordt de duurste aankoop uit de clubgeschiedenis van Napoli. Het record staat momenteel nog op naam van Gonzalo Higuaín, die 7 jaar geleden voor 39 miljoen werd overgenomen van Real Madrid. PSV ontving vorig jaar 38 miljoen uit Napels voor Hirving Lozano. Osimhen wordt in Italië beschouwd als de opvolger van Arek Milik. De Pool ligt nog een jaar vast in Napels en lijkt zijn contract niet te verlengen. De ex-Ajacied wordt gelinkt aan onder meer Juventus, Atlético Madrid, AS Roma, West Ham United en Tottenham Hotspur.

Lille maakt een enorme winst op de jonge spits. Osimhen kwam vorig jaar zomer voor circa 14 miljoen euro over van het Belgische Charleroi, waardoor de Franse club maximaal 67 miljoen winst maakt op de Nigeriaans international. Osimhen speelde 38 wedstrijden voor de Franse subtopper, waarin hij goed was voor 18 doelpunten. Hij stond nog tot de zomer van 2024 vast bij les Dogues.