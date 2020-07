Schmeichel verdedigt De Gea en snoert ‘onwetende’ analisten de mond

David De Gea werd na afloop van het verloren duel met Chelsea (1-3) in de halve finale van de FA Cup van zondag keihard aangepakt door analisten en journalisten in Engeland. De doelman van Manchester United blunderde opzichtig in de fout bij een afstandsschot van Mason Mount, terwijl de Spanjaard ook niet vrijuit ging bij de treffers van Olivier Giroud en Antonio Rüdiger. Vakgenoot Kasper Schmeichel breekt echter een lans voor De Gea, die volgens de sluitpost van Leicester City meer krediet verdient in Engeland.

"Keepers liggen nou eenmaal onder een vergrootglas", aldus Schmeichel, wiens vader Peter jarenlang voor Manchester United uitkwam, in een onderhoud met de BBC. "De dingen moeten wat mij betreft wel in de juiste context worden geplaatst. Ik vind niet dat de prestaties van David momenteel op een eerlijke manier worden geanalyseerd. Hij wordt beoordeeld door mensen die nooit op die positie hebben gespeeld. Er zijn geen ex-keepers die op televisie en in de kranten analyses doen. Daarom vind ik de kritiek op De Gea heel oneerlijk. Ze gaan vaak op technische details in, waarvan ze, met alle respect, niet voldoende weten. Daarom is het unfair dat hij er zo vaak van langs krijgt."

Het wordt erger in iedere herhaling. Wat is er gebeurd met David De Gea ?? Geplaatst door voetbalzone op Zondag 19 juli 2020

Voormalig aanvoerder Roy Keane was in juni nog vernietigend over De Gea, die tegen Tottenham Hotspur (1-1) in de fout ging bij het doelpunt van Steven Bergwijn. Het schot van de Nederlander leek houdbaar, maar verdween desondanks toch in het doel van Manchester United. "Harry Maguire en De Gea moeten met het schaamrood op de kaken van het veld stappen", zo zei de analist van Sky Sports. "Ik zou De Gea niet in de bus laten na de wedstrijd. Laat hem maar een taxi terug naar Manchester nemen. Ik ben echt doodziek van deze keeper. Als ik op het veld stond, zou ik hem in de pauze rake klappen uitdelen. Het is de meest overschatte keeper die ik in heel, heel lange tijd heb gezien."

De Gea staat overigens zondag op de slotdag van het seizoen in de Premier League tegenover Schmeichel, als Manchester United op bezoek gaat bij Leicester City. Beide clubs vechten om een ticket voor de Champions League. Nummer drie Manchester United (63 punten) heeft aan een gelijkspel voldoende voor plaatsing. Voor nummer vijf Leicester City (62 punten) volstaat een gelijkspel alleen als nummer vier Chelsea (63 punten) verliest van Wolverhampton Wanderers.