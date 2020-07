‘Nieuwe ontwikkeling in rel Veronica Inside: Talpa komt in actie’

De directie van Talpa is inmiddels aan het inventariseren of Veronica Inside na de zomerstop doorgaat. RTL Boulevard meldde dat de directie van Talpa naar Grolloo is afgereisd om de situatie te bespreken met Johan Derksen. De analist ligt samen met René van der Gijp in de clinch met Wilfred Genee, nadat de presentator tijdens de racisme-uitzending van het tv-programma op 22 juni zich hard opstelde ten opzichte van Derksen.

"Naar aanleiding van een betrouwbare tip die we kregen zijn we naar het huis van Johan Derksen toe gereden. We kregen de tip te horen dat de directie van Talpa naar Grolloo zou gaan om daar te gaan praten met Johan", vertelde presentator Luuk Ikink. RTL Boulevard kwam daar niet in contact met de directie van Talpa of Derksen, maar wel met de vrouw van de oud-voetballer.

"Ze wilde er niets over kwijt, maar ze zei wel: Er komt vandaag nog nieuws naar buiten. Of dat klopt weten we niet helemaal zeker, maar daar gaan we maar van uit", aldus Ikink. Tot op heden is er echter nog geen nieuws vanuit Talpa of Derksen gekomen. RTL Boulevard heeft vanwege de tip ook contact gezocht met directeur Marco Louwerens.

"We hebben Marco Louwerens, die ze in VI altijd 'directeurtje' noemen, gesproken en hij zei meteen: Ik zeg helemaal niks, bespaar je de moeite. Ik ga er niets over zeggen." Derksen en Van der Gijp gaven eerder aan dat ze niet meer in hetzelfde format aan tafel willen zitten met Genee. Het duo vindt dat het tv-programma ongeloofwaardig zou zijn als ze op dezelfde voet doorgaan. Eerder gaf Derksen aan dat hij en Van der Gijp pleiten voor Hélène Hendriks als nieuwe presentator.