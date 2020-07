‘Liverpool neemt na zes jaar en 185 duels afscheid en casht miljoenen’

Dejan Lovren staat voor een transfer naar Zenit Sint-Petersburg. Diverse Engelse media, waaronder The Guardian, The Times en The Independent, melden vrijdag dat de 31-jarige centrale verdediger Liverpool voor twaalf miljoen euro gaat verlaten. De 57-voudig Kroatisch international was sinds medio 2014 actief bij de Engelse grootmacht.

Zenit hoopte een goedkope slag te kunnen slaan inzake Lovren, die tot voor kort nog tot volgend jaar zomer vastlag op Anfield. Liverpool heeft echter een optie in de verbintenis gelicht, waardoor de stopper nu twaalf maanden langer, tot medio 2022, onder contract staat. Zenit wil Lovren echter zo graag hebben dat de Russische club heeft besloten aan de vraagprijs te voldoen.

Lovren maakte in de zomer van 2014 een transfer van Southampton naar Liverpool voor ongeveer 25 miljoen euro. In totaal kwam de verdediger tot 185 wedstrijden voor the Reds, waarin hij 8 keer scoorde en 5 assists afleverde. Lovren won met Liverpool diverse prijzen, waaronder de Champions League (2019) en de landstitel (2020).

Gezien de concurrentie van onder anderen Virgil van Dijk, Joe Gomez en Jöel Matip heeft Lovren besloten te verkassen. De verdediger aast op meer speeltijd en maakt zodoende de transfer naar de kampioen van Rusland. Afgelopen seizoen kwam de Kroaat tot vijftien optredens voor de ploeg van Jürgen Klopp, waarvan negen basisplekken in de Premier League.