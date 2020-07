Twitter-foto zwelt geruchten aan over terugkeer Yaya Touré (37) in Engeland

Yaya Touré lijkt nog niet klaar te zijn met zijn actieve loopbaan. Leyton Orient deelt vrijdagmiddag namelijk een foto op Twitter waarop de inmiddels 37-jarige middenvelder is te zien in een trainingsshirt van de club uit League Two, het laagste profniveau in Engeland. Het is nog niet bekend hoelang Touré meetraint in Londen en of hij in aanmerking komt voor een contract bij the O’s.

Op de sociale media wordt volop gespeculeerd over een mogelijke terugkeer van Touré op de Engelse velden. De routinier stond tussen 2010 en 2018 onder contract bij Manchester City en in die periode was de 97-voudig international van Ivoorkust uiterst succesvol. In het Etihad Stadium werd de prijzenkast van de onvermoeibare middenvelder aangevuld drie Engelse landstitels, één FA Cup, drie EFL Cups en een Community Shield.

?? Who have we got here then? It's only three-time Premier League, Champions League, La Liga and African Cup of Nations winner Yaya Touré. There he is look, in his Leyton Orient top at training this morning.#LOFC #OnlyOneOrient pic.twitter.com/nvX99rro4Y — Leyton Orient (@leytonorientfc) July 24, 2020

Na zijn vertrek bij Manchester City in de zomer van 2018 speelde Touré kort tijd bij Olympiacos, waarna een eveneens kortstondig avontuur volgde bij Qingdao Huanghai in China. Sinds vorig jaar zit de oud-speler van onder meer Barcelona, AS Monaco en KSK Beveren zonder werkgever. Enkele maanden geleden stond hij op het punt om een contract te tekenen bij Botafogo. De presentatievideo was al vervaardigd, maar op het laatste moment zag Touré toch af van een avontuur in de Braziliaanse competitie.