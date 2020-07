‘Fledderus wil doorpakken na komst Robben en reist af naar Spanje’

FC Groningen werkt achter de schermen hard aan de komst van Marcos André. De 23-jarige aanvaller staat al langer op het lijstje bij Mark-Jan Fledderus en de technisch directeur is afgelopen week naar Spanje afgereisd om hem in actie te zien. De Braziliaanse rechtspoot staat tot medio 2023 onder contract bij Real Valladolid en werd afgelopen seizoen verhuurd aan CD Mirandés.

Volgens RTV Noord heeft Fledderus een reis naar Spanje achter de rug. Hij wilde het doelwit zelf in actie zien bij de club dat uitkomt op het tweede niveau van Spanje. Afgelopen seizoen kwam hij tot 37 wedstrijden en 11 doelpunten in het shirt van Mirandés, de nummer 11 van de competitie. Groningen is echter niet de enige club met interesse.

Volgens VOZ Perica staat de spits ook op het lijstje bij Espanyol, dat afgelopen seizoen is gedegradeerd uit LaLiga. In Barcelona wordt Marcos André gezien als een belangrijke schakel op weg naar een terugkeer naar de hoogste Spaanse afdeling. Het is onbekend welk bedrag Groningen voor hem overheeft.

Transfermarkt schat zijn marktwaarde in op 650.000 euro. Het Groningen-doelwit speelde in zijn jonge jaren bij het Braziliaanse Guaratinguetá Futebol en werd in 2015 door Celta de Vigo naar Europa gehaald. Hij versleet vervolgens verschillende clubs, om in de zomer van vorig jaar uit te komen bij Valladolid.