Engelse pers slaat Van Dijk over bij verkiezing Speler van het Jaar

Jordan Henderson is door de Engelse sportpers uitgeroepen tot Beste Speler van het seizoen 2019/20. De voetbaljournalisten in Engeland konden in de afgelopen periode hun stem uitbrengen, met de aanvoerder van Liverpool als duidelijke winnaar. Het is de twaalfde keer in de geschiedenis dat een speler van the Reds door de Football Writers’ Assocation is verkozen tot beste speler.

Henderson ontving meer dan een kwart van de stemmen, zo valt te lezen op de website van Liverpool. De dertigjarige middenvelder liet onder meer ploeggenoten Virgil van Dijk, Sadio Mané en Trent Alexander-Arnold en Kevin De Bruyne (Manchester City) en Marcus Rashford achter zich. De routinier miste de laatste drie duels van de Engelse kampioen, maar dat bracht zijn uitverkiezing desondanks niet in gevaar.

"Je hoeft maar naar te kijken naar de laatste winnaars om te weten hoe prestigieus deze prijs is", jubelt Henderson op de clubsite. "Ik heb het voorrecht gehad om met enkele winnaars te spelen, zoals Steven Gerrard, Luis Suárez en Mohamed Salah. Maar deze prijs is niet alleen voor mij. Ik ben mijn ploeggenoten namelijk veel dank verschuldigd. Zij hebben geweldig gepresteerd afgelopen seizoen en verdienen ook alle lof."

Henderson is de opvolger van Raheem Sterling, die vorig jaar door de Engelse sportpers werd uitgeroepen tot Beste Speler in de Premier League. Van Dijk won vorig jaar de PFA-verkiezing, die jaarlijks door de Engelse spelersvakbond wordt georganiseerd. Henderson, sinds 2011 onder contract bij Liverpool, had afgelopen seizoen een belangrijk aandeel in de eerste landstitel van de club sinds 1990. In 2019 veroverde de ex-speler van Sunderland de Champions League.