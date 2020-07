Nieuw uitshirt én campagne vallen goed in de smaak bij PSV-fans

PSV heeft het nieuwe uitshirt gepresenteerd. De Eindhovenaren spelen komend seizoen buiten het Philips Stadion in een blauw tricot van Puma. Vrijdag heeft de club het shirt geïntroduceerd met een speciaal ontworpen clip met het nummer Eind Hoger van de Eindhovense rapper Fresku. De Nederlandse topclub presenteert later ook nog een derde shirt dat tijdens Europese wedstrijden gedragen kan worden. Dat tenue is volgens het Eindhovens Dagblad zwart.

PSV draagt bij het nieuwe uittenue witte kousen en een blauwe broek. Vrijdagochtend plaatste de club op sociale media een deel van het nieuwe tenue. Fans konden het overige deel van het tenue zichtbaar maken door het nummer van Fresku te streamen. Om 10.00 uu was het zover. “Klaarwakker maar ik blijf dromen”, zo luidt de tekst in het lied van Fresku. “En ik zal er met de tijd komen. Want ik weet waar ik was en hoe ik ben geklommen op die ladder elke treden is een eind hoger. Een eind hoger.” Op sociale media zijn de reacties op de campagne en het nieuwe shirt van PSV wisselend, maar overwegend positief.

“Het is een droom die uitkomt om in mijn eigen woorden voor Eindhoven en PSV een nummer te mogen schrijven die de band beschrijft die ik met hen heb. Eindhoven en PSV zijn met elkaar verweven en dit nummer is een eerbetoon aan beiden", reageert Fresku. Ook commercieel directeur Frans Janssen is blij met het resultaat: “We hebben voor deze Away Kit voor een unieke campagne gekozen als ’s werelds eerste shirt onthulling door middel van streams. De geluidsgolven op het shirt refereren naar het muzikale erfgoed van Eindhoven, zoals de uitvinding van de CD, en vraagt daarom om een muzikale introductie. We zijn ontzettend enthousiast over deze samenwerking met PUMA en Fresku.”