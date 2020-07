‘Man United wil ’wonderkid‘ met 600 doelpunten wegkapen bij Man City’

Manchester United is nadrukkelijk in de markt voor Charlie McNeill, zo weet de Daily Mail te melden. De pas zestienjarige aanvaller kondigde onlangs zijn vertrek aan bij Manchester City, nadat hij een contractvoorstel naast zich had neergelegd. Beide topclubs praten momenteel over een transfersom zo klinkt het. Manchester City zet naar verluidt in op een bedrag van boven de miljoen euro voor de begeerde spits.

McNeill, een supporter van Manchester United, maakte in totaal zes seizoenen deel uit van de jeugdopleiding van Manchester City. Daarvoor kwam hij enkele jaren uit in de jeugdafdeling van the Red Devils. De jongeling wordt in de Engelse media aangemerkt als een ‘wonderkind’, vooral omdat hij in de afgelopen jaren bij beide clubs tot het fraaie aantal van circa zeshonderd doelpunten wist te komen.

Volgens de Daily Mail verlopen de gesprekken tussen alle betrokken partijen nogal stroef, waardoor het nog maar de vraag is of McNeill daadwerkelijk terugkeert bij Manchester United. Naar verluidt wil Manchester City naast een behoorlijk transferbedrag een prestatiegerelateerde bonus laten opnemen in de deal met de buurman. Het is mogelijk dat een onafhankelijke rechter uiteindelijk een definitief oordeel velt, mochten beide clubs geen overeenkomst weten te sluiten.

McNeill liet onlangs op Instagram weten dat hij Manchester City na afloop van dit seizoen achter zich laat. "Ik wil iedereen hartelijk danken voor de afgelopen zes jaar", schreeft de spits van Manchester City Onder-18. "Dankzij mijn ploeggenoten en de technische staf ben ik als speler en als mens enorm gegroeid." McNeill wordt ook gevolgd door RB Leipzig, Wolverhampton Wanderers en het naar de Premier League gepromoveerde Leeds United.