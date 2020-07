FC Groningen prijst ‘prima afspraak’ met Manchester City en sluit deal

Ko Itakura speelt ook komend seizoen in het shirt van FC Groningen, zo meldt de club uit het noorden vrijdagochtend via de officiële kanalen. De 23-jarige verdediger wordt sinds januari 2019 gehuurd van Manchester City en de verhuurperiode is met een jaar verlengd. De verbintenis van de jonge mandekker in het Etihad Stadium loopt nog twee seizoenen door.

"We hebben prima afspraken met Manchester City kunnen maken", verklaart technisch directeur Mark-Jan Fledderus vrijdag in een korte reactie aan RTV Noord. "Ko is weer een jaar verder in zijn ontwikkeling en is voor ons een belangrijke kracht. Hij kent onze manier van trainen en weet wat de trainers van hem verwachten."

Itakura debuteerde op 3 augustus 2019 in de hoofdmacht van FC Groningen in de uitwedstrijd tegen FC Emmen in de eerste speelronde van de Eredivisie. Met een cruciale balverovering had de huurling een belangrijk aandeel in de overwinning, die tot stand kwam dankzij een doelpunt van Ajdin Hrustic in de slotfase van de ontmoeting in Drenthe. In totaal kwam Itakura tot 23 optredens namens de Trots van het Noorden in het vanwege de coronacrisis stilgelegde seizoen.

"De voetballende kwaliteiten van Itakura worden gewaardeerd door het Groningse publiek", zo valt te lezen in het persbericht op de website van FC Groningen. Itakura eindigde op de derde plaats in de Office Centre Speler van het Jaar-verkiezing, achter winnaar Deyovaisio Zeefuik en nummer twee Sergio Padt. De gehuurde verdediger, die in het seizoen 2020/21 met rugnummer 5 speelt, is inmiddels uitgegroeid tot international van Japan. Er staan inmiddels drie interlands achter zijn naam.