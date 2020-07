Ryan Babel klimt ’s nachts in de pen en deelt opmerkelijk verhaal op Twitter

Ryan Babel heeft in de nacht van donderdag op vrijdag zijn gedachten de vrije loop gelaten op Twitter. Hij schrijft over de verwachtingen die supporters hebben van voetballers en gaat in op zijn eerste negatieve ervaring toen hij tijdens het seizoen laat op de avond nog iets op social media plaatste. Nu hij wacht op zijn terugkeer bij Galatasaray zegt hij te genieten van de vrijheid.

Babel werd afgelopen seizoen door Galasaray verhuurd aan Ajax. De voorbereiding op het nieuwe seizoen is voor de Oranje-international nog ver weg. “Omdat ik technisch gezien geen club heb op dit moment, dus geen enkele supporter kan mij vertellen om te gaan slapen vanwege een training de volgende dag”, schrijft Babel op Twitter. “Als atleet word je geleefd door fans. Zij zeggen wat je moet doen, zij zeggen hoe je je leven moet leven. En ik kan daar geen andere mening over hebben.”

Unfortunately for me, i tried to be transparent in my life style earlier on... sharing what i did.. cause i thought fans would love to get insights... — Ryan Babel (@Ryanbabel) July 23, 2020

“Helaas voor mij heb altijd geprobeerd transparant te zijn, gedeeld wat ik deed... Want ik dacht dat fans het fijn vonden om een inkijkje te krijgen”, vervolgt Babel, die negatieve gevolgen ondervond van zijn openheid. “Mijn eerste negatieve ervaring was toen ik om 23.00 uur iets tweette en ik reacties van fans kreeg die zeiden dat ik moest gaan slapen, omdat het niet goed was om nog wakker te zijn. Lang verhaal kort: ik heb geleerd fans in de illusie te laten dat ik om 23.00 uur al slaap.”

My first negative experience was when i was tweeting at 11pm and i got replies from fans telling me to go to sleep... and it wasn’t appropriate to be up at this time... — Ryan Babel (@Ryanbabel) July 23, 2020

“Ik heb geleerd in een kooi te leven”, vervolgt Babel. “Als je wint en goed speelt, is het goed en kun je naar buiten. Voor één of twee dagen. Maar als je verliest, kun je maar beter binnen blijven. En het belangrijkst: doen alsof je niet op de je telefoon zit, want áls ze erachter komen word je ervan beschuldigd dat een nederlaag je niets uitmaakt. Het is het einde van de wereld voor hen, dus dat moet het ook voor mij zijn. Het leven van een voetballer...”