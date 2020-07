De Mos: ‘Hij zou naast Malen wel eens de grootste ’transfer‘ kunnen zijn’

PSV heeft zich tot dusver niet geroerd op de transfermarkt, maar desondanks denkt Aad de Mos dat de club met Roger Schmidt de grootste aanwinst voor het nieuwe seizoen al in huis heeft gehaald. De trainer in ruste is bijzonder positief over de Duitse trainer, die eerder naam maakte bij Red Bull Salzburg en Bayer Leverkusen. “Ik denk dat Schmidt de grootste aanwinst is voor PSV, omdat ik zelden een trainer in Nederland zo inhoudelijk over het spelletje heb horen praten."

De Mos heeft komend seizoen ook hoge verwachtingen van Donyell Malen. De Oranje-international raakte vorig seizoen zwaar geblesseerd aan zijn knie in de uitwedstrijd tegen Feyenoord (3-1). Na een kruisbandblessure is hij weer op de weg terug. “Als je zo vaak in het zestienmetergebied gaat zijn, zoals Schmidt belooft te doen, is Malen natuurlijk van enorme waarde”, zegt De Mos in De Telegraaf. “Hij heeft een neusje voor de goal en bijna alles wat hij daarbinnen aanraakt, is een goal. Dat is lang het gemis van PSV geweest.”

De Mos hoopt dat Malen fit blijft en geen terugval krijgt. “Een terugslag als deze kan twee kanten opgaan. Of je raakt achterop, of je wordt nóg beter dan je al was”, weet de ex-trainer van onder meer Ajax en KV Mechelen. “Zijn grote voorbeeld daarin moet Ruud van Nistelrooy zijn. Hij heeft zelf zware knieblessures meegemaakt en daarna zijn totale pakket verbeterd. Van zijn bovenlichaam, tot onder. Hij is daarna geëxplodeerd bij Manchester United en Real Madrid.”

Volgens De Mos gaat PSV onder Schmidt in een 4-4-2-systeem spelen. Daarin kan Malen volgens hem van grote waarde zijn. “In mijn logica speelt dan het hele elftal in dienst van de twee voorop, dat deed ik ook in mijn tijd bij PSV met Luc Nilis en Ronaldo. Maxi Romero zou naast Malen wel eens de grootste ’transfer’ kunnen zijn in dat opzicht. Wat vaststaat, is dat we een heel ander PSV gaan zien dan het PSV van de laatste jaren.”