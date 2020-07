Gosens overdonderd door hoge vraagprijs: ‘Daar voel ik me slecht door’

Robin Gosens wordt in de media gelinkt aan diverse Europese topclubs. De linksback annex middenvelder werd reeds in verband gebracht met Chelsea, Internazionale en Juventus. Atalanta zou 25 tot 30 miljoen euro voor hem willen ontvangen. “Het is een enorme eer om geassocieerd te worden met clubs als Juventus en Internazionale. Het maakt me trots en toont aan dat ik veel dingen goed heb gedaan dit seizoen. Maar ik houd me er niet mee bezig, omdat ik me eerst wil richten op het Champions League-avontuur met Atalanta. Daarna zien we wel”, reageert Gosens.

Tegenover Spox en Goal laat Gosens weten dat hij graag een keer actief zou zijn in de Bundesliga. “Daar heb ik nooit een geheim van gemaakt”, aldus de voormalig speler van Vitesse, FC Dordrecht en Heracles Almelo. “Deze wens zou ik graag in vervulling laten gaan. Maar als ik de kans krijg om een transfer te maken naar een andere sterke club, dan zou het gek zijn als ik die aanbieding niet accepteer. Aan de andere kant: met Atalanta zitten we ook tegen de top aan.”

In de Italiaanse media is een prijskaartje van ongeveer dertig miljoen euro om de nek van Gosens gehangen. “Daar voel ik me slecht door”, aldus Gosens, dit seizoen goed voor negen goals en acht assists in de Serie A. “Dat kan ik maar moeilijk begrijpen. Maar dat zijn nu eenmaal de prijzen die gehanteerd worden. Dat zie je wel aan de 45 miljoen euro die Internazionale heeft betaald voor Achraf Hakimi. Atalanta weet natuurlijk ook dat ik dit seizoen kan terugkijken op zeer goede statistieken en het niet makkelijk wordt om dat te verbeteren volgend seizoen. Vanuit economisch oogpunt kan ik het daarom goed begrijpen als ze mij willen verkopen. Maar ik heb vanuit de club nog geen signalen ontvangen dat ik verkocht ga worden.”

Gosens laat weten dat hij geen keuze gaat maken op basis van geld. “Ik ben alleen geïnteresseerd in sport en het project waar een club mee bezig is. Het hoeft niet per se een club te zijn die speelt in de Champions League”, aldus Gosens, die de Bundesliga goed in de gaten houdt. “RB Leipzig zit op het juiste spoor met Julian Nagelsmann. Peter Bosz doet het extreem goed met Bayer Leverkusen en door het attractieve voetbal kijk ik graag naar hen. Borussia Mönchengladbach heeft een geweldig seizoen achter de rug, terwijl Hertha BSC met een plan bezig is om uiteindelijk Champions League-voetbal te halen. En dan heb je natuurlijk Bayern en Dortmund nog. Schalke zit diep in mijn hart, dat kan ik niet ontkennen.”

De in Duitsland geboren verdediger, die ook over een Nederlands paspoort beschikt, was vorig jaar dicht bij een overstap naar Schalke 04. “Mijn transfer naar Schalke ging niet door vanwege financiën. Hun aanbod lag te ver af van wat Atalanta wilde hebben. Als Schalke me wil hebben, dan wordt het moeilijk om nee te zeggen omdat die club in mijn hart zit. Maar ik zal rationeel en objectief moeten nadenken, want vanuit sportief oogpunt is het niet logisch om van Atalanta over te stappen naar Schalke”, aldus Gosens, die het seizoen zo goed mogelijk wil afsluiten met de nummer twee van de Serie A. “We hebben ons weer geplaatst voor de Champions League. Dat hadden maar weinig mensen verwacht.”