Feyenoord meldt vandaag lucratieve deal: driejarig contract met optie

Feyenoord is erin geslaagd om een nieuwe sponsor binnen te halen. De Rotterdammers spelen de komende drie seizoenen met het TOTO-logo op het shirt. Vrijdag maken beide partijen de deal bekend. Acht andere Eredivisie-clubs gingen Feyenoord al voor en mogelijk volgt er nog een club. “We zijn sinds enkele weken met Feyenoord in gesprek over een samenwerking. Mooi dat het tot een akkoord heeft geleid”, reageert marketingbaas Arno de Jong van de Nederlandse Loterij.

De Jong laat tegenover het Algemeen Dagblad niet weten hoeveel geld er met de overeenkomst is gemoeid. Het staat wel vast dat het bedrag dat wordt betaald dermate substantieel is dat TOTO er direct mee in de top van Feyenoords sponsorpyramide staat. De nieuwe sponsor komt op de mouw van het Feyenoord-shirt te staan. Eerder sloot TOTO al deals met Sparta Rotterdam, Willem II, FC Utrecht, FC Groningen, sc Heerenveen, ADO Den Haag, FC Twente en RKC Waalwijk. Met een andere club wordt momenteel nog gesproken over een eventuele sponsordeal.

Tegenover de krant laat De Jong weten het ‘een mooi palet aan clubs’ te vinden. “De topclub Feyenoord, verschillende traditieverenigingen, maar met RKC bijvoorbeeld ook een ploeg die normaal gesproken om lijfsbehoud strijdt. Als TOTO wilden we een directe relatie met de clubs en hebben we met alle achttien clubs gesproken. We zijn er trots op dat we deze deal hebben kunnen sluiten”, vertelt hij. Naar verluidt was Feyenoord dicht bij een deal met een buitenlandse partij. Uiteindelijk heeft de club toch voor een driejarige deal met TOTO gekozen. In het akkoord is een optie voor nog twee seizoenen opgenomen.

Bij supporters van verschillende clubs klinkt er overigens ook kritiek, daar zij van mening zijn dat sport en gokken niet met elkaar samengaan. Anderen zijn van mening dat mouwsponsors afbreuk doen aan de uitstraling van het shirt. “We snappen dat supporters betrokken zijn bij hun club. Maar ik denk dat ons logo in alle gevallen mooi samenvloeit met de shirts en dat de tenues dus in stand blijven”, pareert De Jong de kritiek. “Dat vinden we ook belangrijk. De voetbaltoto is in 1957 nota bene gestart door de KNVB. We willen die samenwerking graag nog lang in stand houden.”