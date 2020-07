Verrassende ontwikkeling in gesprekken tussen Willem II en PSV

PSV en Willem II naderen elkaar in de onderhandelingen over een transfer van Robbin Ruiter, zo meldt het Eindhovens Dagblad donderdagavond. De Eindhovenaren azen op een bedrag van enkele tonnen en Willem II is bereid om de vraagprijs te benaderen, aldus de krant. Ruiter kan bij de provinciegenoot uit Tilburg de eerste keeper worden.

De toenadering tussen PSV en Willem II is opvallend, omdat het Brabants Dagblad dinsdag berichtte dat de kans op een transfer bijzonder klein is. De regionale krant maakte melding van een vraagprijs van 400.000 euro, waar Willem II niet aan wilde voldoen. De nummer vijf van het afgelopen seizoen wil komende maandag, bij de start van het nieuwe seizoen, per se al een nieuwe keeper hebben en leek niet te willen wachten op een daling van de vraagprijs, later in de zomer.

Inmiddels zou witte rook echter nabij zijn. Willem II zoekt naarstig naar een opvolger van Timo Wellenreuther, die onlangs de overstap maakte richting Anderlecht. Behalve Wellenreuther vertrok ook stand-in Michael Woud, die in de Keuken Kampioen Divisie tekende bij Almere City, terwijl het aflopende contract van Georgios Strezos per 1 april werd opgezegd. Hoewel de club niet uitsloot dat Strezos alsnog een nieuwe verbintenis krijgt aangeboden, is duidelijk dat de nummer vijf van het afgelopen seizoen nadrukkelijk behoefte heeft aan een nieuwe doelman.

Piet Velthuizen zou eveneens op het lijstje van technisch directeur Joris Mathijsen hebben gestaan. De voormalig keeper van onder meer Vitesse en AZ trainde in de voorbereiding op het seizoen 2019/20 al enige tijd mee met Willem II, al kwam het destijds niet tot een definitieve deal. Enkele maanden later lukte het hem ook niet om een basisplaats te veroveren bij Telstar. De clubloze Joe Hart lijkt vanwege financiële redenen niet haalbaar.

Afgelopen seizoen kreeg Ruiter onder trainer Mark van Bommel twee keer de kans onder de lat bij PSV: eenmaal tegen tegen Rosenborg BK (1-4 zege) en eenmaal in de Eredivisie tegen VVV-Venlo (4-1 zege). Zijn contract in het Philips Stadion loopt nog een jaar door. Gesprekken tussen PSV en sc Heerenveen, dat na het vertrek van Warner Hahn en Filip Bednarek een nieuwe keeper zoekt, liepen op niets uit.