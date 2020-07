René van der Gijp geeft bijzondere invulling aan huwelijksreis met Minouche

Voetballers zijn anno 2020 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media uit de voetbalwereld in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Veronica Inside-analist René van der Gijp (59) stapte een week geleden in het huwelijksbootje met Minouche de Jong (46) en het kersverse echtpaar vertrok kort na de bruiloft naar Ibiza. Het is echter geen traditionele huwelijksreis: de kinderen zijn meegegaan. Minouche plaatst via Instagram Stories een video waarop de goedlachse Van der Gijp een potje tafeltennis lijkt te spelen met haar zoontje Sem. De jongste zoon van Van der Gijp, Nicky kijkt vrolijk toe. Vorige week voorspelde Van der Gijp in het Algemeen Dagblad dat zijn huwelijksreis zou neerkomen op 'lekker tien dagen met een mondkapje op alle restaurants bekijken'.