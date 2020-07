Prachtige complimenten voor Matthijs de Ligt in Italië

Matthijs de Ligt wordt als een van de weinige spelers van Juventus positief beoordeeld na de verloren competitiewedstrijd tegen Udinese (2-1) van donderdagavond. De verdediger speelde een hoofdrol in het Stadio Friuli: hij opende de score met een afstandsschot in de slotfase van de eerste helft, maar werd in de blessuretijd afgetroefd door Seko Fofana en daardoor trok Udinese de wedstrijd naar zich toe.

Juventus kon nummer twee Atalanta donderdagavond op een onoverbrugbare achterstand zetten en de landstitel opeisen. Bij een zege op Udinese zou de voorsprong negen punten bedragen met nog drie duels te gaan, terwijl het onderling resultaat in het voordeel van la Vecchia Signora is. Door de treffer van De Ligt was Juventus aanvankelijk goed op weg naar de zege. Hij verraste Udinese in minuut 42 door op te stomen en vanbuiten het strafschopgebied de linkerhoek te vinden met een laag schot: 1-0. Ilija Nestorovski zorgde na de pauze voor de gelijkmaker. Het duel leek in een gelijkspel te eindigen, maar in de blessuretijd speelde Fofana De Ligt door de benen in een één-op-één-situatie en maakte hij oog in oog met Wojciech Szczesny geen fout.

MATTHIJS DE LIGT MET EEN HEEEERLIJKE GOAL IN DE KAMPIOENSWEDSTRIJD? Geplaatst door voetbalzone op Donderdag 23 juli 2020

Afgezien van het ongelukkige moment in de slotfase speelde De Ligt een solide wedstrijd. Tuttomercatoweb kent de verdediger dan ook een 6,5 toe, het hoogste cijfer van alle spelers van Juventus. Volgens de voetbalwebsite heeft De Ligt na de 'zwart-witte tranen', een referentie aan de Champions League-uitschakeling van Juventus door Ajax in het seizoen 2018/19, voor een positieve impuls gezorgd in Turijn. “Hij maakte een prachtig doelpunt, maar Fofana was in het slot van de wedstrijd te sterk.”

Goal beloont Fofana als grootste uitblinker met een 7,5, maar De Ligt volgt met een 7 op korte afstand. "Hij vond voor de vierde keer dit seizoen het doel en was over het geheel een bron van rust. Kortom: niets nieuws voor de beste verdediger van Juventus." Fansite TuttoJuve beoordeelt het optreden van De Ligt met een 6,5 en schaart hem daarmee ook bij de beste spelers van Juventus. "Hij bewaakt achterin de balans en laat geen ruimte voor aanvallers. Hij greep gedecideerd in bij enkele aanvallende situaties van Udinese. Voor zijn doelpunt anticipeerde hij eerder op de afvallende bal dan Stefano Okaka. Alles ging goed, totdat hij op het laatste moment voor schut werd gezet door Fofana."

WAT GEBEURT HIER?! ?? Matthijs de Ligt ziet er, net als de rest van Juventus, NIET goed uit??? Geplaatst door voetbalzone op Donderdag 23 juli 2020

Door Calciomercato wordt De Ligt een 'defensieve gigant' genoemd. "Zijn doelpunt staat symbool voor zijn wedstrijd. Maar hij schoot tekort bij het doelpunt van Fofana", schrijft men bij de beoordeling van de verdediger: een 6,5. Alleen Wojciech Szczesny krijgt hetzelfde cijfer toebedeeld; de rest van de spelers van Juventus wordt slechter beoordeeld. Enkel Rodrigo Bentancur, Paulo Dybala (beiden een 6) en Cristiano Ronaldo (5,5) krijgen een voldoende. Mediaset kiest eveneens voor een 6,5 voor De Ligt. Juventus kan de landstitel deze week alsnog opeisen. Als concurrenten Atalanta en Internazionale falen in hun wedstrijden van vrijdag en zaterdag dan is Juventus kampioen; anders moet de koploper zondag thuis zelf winnen van Sampdoria.