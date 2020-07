‘Olympique Lyon kan dure Kenny Tete lozen in de Premier League’

Kenny Tete kan volgens het Franse Foot Mercato een transfer naar de Premier Leauge maken. De vleugelverdediger van Olympique Lyon staat naar verluidt in de belangstelling van het Everton van director of football Marcel Brands. De Franse club staat open voor een vertrek van de Nederlander, aangezien zijn salaris drukt op begroting.

Tete speelt sinds de zomer van 2017 voor Lyon, dat circa vier miljoen euro overmaakte aan Ajax. De rechtsback, die eventueel ook als linksback en centrumverdediger uit de voeten kan, ligt nog tot medio 2021 vast bij les Gones. Mede door zijn forse salaris en het feit dat hij absoluut niet verzekerd is van een basisplaats wil Lyon meewerken aan een vertrek.

Garcia demands improvement ahead of PSG and Juve clashes

Tete verdient volgens de berichtgeving bruto bijna 140.000 euro per maand bij Lyon, waardoor de club openstaat voor een transfer. The Toffees moeten wel aardig diep in de buidel tasten voor de dertienvoudig Oranje-international, want hij moet tussen de vier en zeven miljoen euro kosten. Everton zou Tete al een langere tijd op het lijstje hebben staan.

Dit seizoen huurt Everton Djibril Sidibé van AS Monaco, maar binnenkort loopt de deal ten einde. De Premier League-club wil graag langer door met de rechtervleugelverdediger, maar de Monegasken zien niets in een nieuwe huurovereenkomst. De club uit de Ligue 1 wil twaalf miljoen euro cash vangen voor Sidibé, waardoor Everton meerdere opties aan het bekijken is.