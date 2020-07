De Ligt van held naar schlemiel in rampzalige kampioenswedstrijd

Juventus mag zich nog niet de kampioen van het Serie A-seizoen 2019/20 noemen. De titelhouder kon nummer twee Atalanta donderdagavond op een onoverbrugbare achterstand zetten: bij een zege op Udinese zou de voorsprong negen punten bedragen met nog drie duels te gaan, terwijl het onderling resultaat in het voordeel va la Vecchia Signora is. In plaats daarvan leed Juventus een nederlaag. Udinese boog een 0-1 achterstand, na een treffer van Matthijs de Ligt, om in een 2-1 zege. In de blessuretijd besliste Seko Fofana de wedstrijd, nadat hij De Ligt eenvoudig uitkapte.

Juventus moest het in de mogelijke kampioenswedstrijd stellen zonder de geschorste Leonardo Bonucci en dus vormde De Ligt een centraal duo met Daniele Rugani. De Ligt was zeker niet de enige Nederlander op het veld: Udinese trad aan met Bram Nuytinck, William Troost-Ekong, Hidde ter Avest en Marvin Zeegelaar. De Ligt stond in de tiende minuut van de wedstrijd aan de rechterflank tegenover Ken Sema, die een voorzet langs de verdediger dirigeerde. Danilo probeerde de bal weg te koppen, maar knikte met een achterwaartse beweging bijna in eigen doel: het leer belandde tegen de paal.

MATTHIJS DE LIGT MET EEN HEEEERLIJKE GOAL IN DE KAMPIOENSWEDSTRIJD? Geplaatst door voetbalzone op Donderdag 23 juli 2020

Kort daarna was het Udinese dat, via Nuytinck, bijna een eigen doelpunt produceerde. Doelman Juan Musso rekende niet op een terugspeelbal van de verdediger en zag het leer tot zijn opluchting langs de paal rollen. Daarna kwamen er meerdere mogelijkheden voor Juventus die door de bezoekers zelf werden gecreëerd: Dybala nam een afvallende bal op de voet en zag Musso redding brengen, een geplaatst schot van Cristiano Ronaldo zeilde naast en De Ligt bereidde een inzet van Dybala voor met een knappe boogbal over de defensie van Udinese.

Zelf kon De Ligt in die fase van de wedstrijd opgelucht ademhalen, toen hij een bal tegen de arm kreeg in het zestienmetergebied. Hij liep richting Ilija Nestorovski, met zijn rechterarm enigszins verwijderd van het lichaam; het schot van de spits van Udinese leek tegen zijn elleboog aan te komen. De afstand tussen Nestorovski en De Ligt was erg klein en de VAR zag zich niet genoodzaakt om in te grijpen. Niet veel later verraste de Nederlander de tegenstander door op te stomen en vanbuiten het strafschopgebied de linkerhoek te vinden met een laag schot: 1-0.

K?a?m?p?i?o?e?n?s?w?e?d?s?t?r?i?j?d? ?v?a?n? ?J?u?v?e?n?t?u?s? ? D?e? ?w?e?d?s?t?r?i?j?d? ?v?a?n? ?M?a?t?t?h?i?j?s? ?d?e? ?L?i?g?t ? De wedstrijd waarin Marvin Zeegelaar iedereen verrast ? Geplaatst door voetbalzone op Donderdag 23 juli 2020

De Ligt leverde niet alleen een aanvallende bijdrage; in verdedigend opzicht kwam hij zelden in de problemen. Zo kopte hij een potentieel dreigende voorzet van Sema weg, twaalf minuten na de pauze. Op dat moment stond het echter wel al 1-1. Kort na de pauze was Udinese op gelijke hoogte gekomen: na voorbereidend werk van Zeegelaar leverde Sema een afgemeten voorzet op Nestorovski, die niet werd lastiggevallen door zijn bewaker Rugani en kon binnenkoppen. Plots hing het titelfeest van Juventus aan een zijden draadje. De ploeg van Maurizio Sarri bleef vrij onmachtig en wist geen goede, uitgespeelde kansen te creëren. Het duel leek in een gelijkspel te eindigen, maar in de blessuretijd speelde Fofana De Ligt door de benen in een één-op-één-situatie en maakte hij oog in oog met Wojciech Szczesny geen fout.