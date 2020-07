‘Droom Marco Bizot komt mogelijk uit; AZ kan miljoenen incasseren’

Marco Bizot heeft de Spaanse clubs voor het uitkiezen. Volgens Mundo Deportivo staat de keeper van AZ in de belangstelling van Valencia, Sevilla en Celta de Vigo. Volgens de Spaanse krant zijn de drie LaLiga-clubs 'meer dan geïnteresseerd' in de Oranje-international, die momenteel nog tot de zomer van 2022 vastligt in Alkmaar.

Bizot is de afgelopen maanden vaker gelinkt aan een overstap naar Spanje. Eerder werd onder meer de naam van Sevilla genoemd in combinatie met Bizot, maar nu zou de interesse in de 29-jarige sluitpost over meer clubs zijn gespreid. Valencia, Celta en Sevilla zien in hem een mogelijke versterking voor komend seizoen, zo klinkt het. Bizot gaf eerder aan dat hij nog altijd droomt van een stap naar het buitenland.

AZ is erg tevreden over de prestaties van Bizot, waardoor er weinig bereidheid zal zijn bij de Eredivisionist om afstand te doen van de keeper. In februari verlengde Bizot zijn contract nog tot medio 2022. Mocht AZ toch overgaan tot een verkoop, dan zal er een miljoenenbedrag aan te pas komen. Transfermarkt schat de waarde van Bizot op 5,5 miljoen euro.

Bij een transfer naar Valencia zou Bizot Jasper Cillessen kunnen vervangen. De eerste keeper van het Nederlands elftal kan bij een goed bod vertrekken bij los Che, aldus diverse Spaanse media. De Nederlander weet sinds zijn komst vorig jaar zomer weinig indruk te maken. De 54-voudig international werd door Marca zelfs in het flopelftal van afgelopen seizoen geplaatst.