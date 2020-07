Evra gaat viraal met bizarre felicitatie aan Liverpool via Instagram

Patrice Evra heeft Liverpool op opmerkelijke wijze gefeliciteerd met de eerste landstitel in Engeland sinds 1990. Het team van Jürgen Klopp verzekerde zich bijna een maand geleden al van het kampioenschap in Engeland, maar nam de trofee woensdagavond daadwerkelijk in ontvangst na een 5-3 overwinning op Chelsea. In een video op Instagram steekt Evra, tussen 2006 en 2014 speler van rivaal Manchester United, de draak met de kersverse kampioen.

De video is in vier uur tijd meer dan 600.000 keer bekeken. Evra gebruikt twee van zijn bolides om aan te tonen hoe ver hij is gekomen sinds Liverpool voor het laatst kampioen van Engeland werd. Hij stapt allereerst zijn Mercedes-Benz in en rijdt een paar meter naar voren; op die manier onthult hij een vlag van Manchester United die geklemd door de achterklep aan zijn auto hangt. Vervolgens stapt Evra uit en springt hij op het dak van een Audi RS5-R en schreeuwt hij ‘I love this game’, zijn slogan en de naam van zijn autobiografie.

Als Evra van het dak afkomt, feliciteert hij Liverpool op geheel eigen wijze. "Ik wil graag alle spelers van Liverpool, de staf, de manager en de hele club feliciteren. Maar jongens, het werd ook wel tijd. De laatste keer dat jullie kampioen werden, was ik negen jaar. Negen jaar! Ik smeekte op straat om geld om een broodje kebab te kopen. Dus wees niet jaloers op mij”, zegt de vijfvoudig Premier League-kampioen, alvorens de Manchester United-vlag te kussen. “Ik wil slechts delen!”

Evra, die de afgelopen jaren opviel met zijn bizarre Instagram-video's, weidde in het verleden al uit over de armoede waarin hij opgroeide. De 39-jarige voormalig linksback heeft liefst 24 broers en zussen en vertelde in 2017 in een interview aan ITV dat hij doorging met voetballen omdat hij al die familieleden nog 'te voeden' heeft. Als kind bedelde hij om geld; in mei van dit jaar noemde Evra die periode een 'zware, maar ook een mooie tijd', omdat zijn ervaringen op straat hem hebben gevormd.