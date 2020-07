De Ligt start in kampioensduel tegen vier Nederlanders

Matthijs de Ligt start vanavond in de basis bij het kampioensduel van Juventus tegen Udinese. Door het doelpuntloos gelijkspel van Internazionale tegen Fiorentina woensdag is la Vecchia Signora bij een overwinning zeker van de titel in Italië. Bij Udinese starten vier Nederlanders in de basis: Bram Nuytinck, William Troost-Ekong, Hidde ter Avest en Marvin Zeegelaar.

Na donderdag zijn er nog drie speelrondes te gaan in de Serie A. Bij een overwinning op Udinese staat Juventus negen punten los van Atalanta. In de Serie A gaat onderling resultaat boven doelsaldo. De ploeg van Maurizio Sarri won dit seizoen met 1-3 bij Atalanta, terwijl het thuis 2-2 bleef. Atalanta heeft met +51 een beter doelsaldo dan Juventus (+36), maar dit is dus van ondergeschikt belang.

De Ligt heeft al langere tijd last van zijn schouder, maar zal het seizoen waarschijnlijk wel afmaken voordat hij een operatie zal ondergaan. De Oranje-international vormt achterin een duo met Daniele Rugani. Danilo en Alex Sandro zijn de backs, terwijl het middenveld wordt gevormd door Aaron Ramsey, Rodrigo Bentancur en Adrien Rabiot. Federico Bernardeschi, Paulo Dybala en Cristiano Ronaldo zijn de aanvallers.

Opstelling Udinese: Musso; Becao, Nuytinck, Ekong; Ter Avest, Fofana, De Paul, Sema, Zeegelaar; Okaka, Nestorovski.

Opstelling Juventus: Szczesny; Danilo, De Ligt, Rugani, Alex Sandro; Ramsey, Bentancur, Rabiot; Bernardeschi, Dybala en Ronaldo.