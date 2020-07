‘Extreem geïnteresseerd’ PSV en Feyenoord zijn ogenschijnlijk kansloos

Gianluca Cristiano Busio wordt een grote toekomst voorspeld. De achttienjarige aanvallende middenvelder van Sporting Kansas City werd onlangs door ESPN gelinkt aan Feyenoord en diverse Italiaanse clubs, terwijl nu ook PSV in verband wordt gebracht met het Amerikaanse toptalent. Aanvaller Johnny Russell is heilig overtuigd van de kwaliteiten van zijn jonge teamgenoot. "Natuurlijk willen we hem zo lang mogelijk behouden. Maar hij heeft zeker een grote toekomst voor zich als hij zich zo sterk blijft ontwikkelen."

Door Tim Siekman

Busio staat nog tot eind december onder contract bij Sporting KC, dat wel de optie heeft om de verbintenis met één of twee jaar te verlengen. Bij de club uit de Major League Soccer zien ze de parel niet graag vertrekken, maar bij een fors bedrag valt er naar verluidt wel te praten. Onder meer de Italiaanse clubs Juventus, AC Milan en Fiorentina azen op Busio, wiens vader in Brescia is geboren. Daarnaast werd hij reeds gelinkt aan een overstap naar Premier League-clubs, terwijl ook Feyenoord de middenvelder voor langere tijd op de korrel zou hebben. Als zestienjarige werd hij al getipt voor een overstap naar de Rotterdammers, maar destijds kwam het niet tot een transfer.

Inmiddels is ook PSV aangeduid als gegadigde voor Busio. Callum Williams, commentator bij FOX Sports, voormalig stadionspeaker bij Sporting KC én ex-journalist van onder meer de BBC en talkSPORT, meldde op Twitter dat de Eindhovenaren 'extreem geïnteresseerd' zijn in de groeibriljant. Met Chris Gloster en Richard Ledezma zijn er al twee Amerikanen actief bij Jong PSV. Het lijkt er echter op dat de Nederlandse clubs achter het net vissen. Fiorentina is naar verluidt favoriet om Busio in te lijven, hoewel er in de winterse transferperiode nog een bod van 3,5 miljoen euro van la Viola werd geweigerd. Bovendien is het maar zeer de vraag of Feyenoord en PSV miljoenen kunnen uitgeven voor de Amerikaans jeugdinternational.

On @TaylorTwellman & @JonChampionJC conversation on Gianluca Busio..... Fiorentina seem the front runners, but don’t count out interest from elsewhere. Fielded a call last week suggesting PSV extremely interested. Go where you can develop but also play #SportingKC #MLSisBack — Callum Williams (@CalWilliamsComm) July 22, 2020

'Hij heeft een geweldig inzicht'

Busio begon op driejarige leeftijd te voetballen. Via Greensboro United en North Carolina Fusion kwam hij terecht bij Sporting KC. Reeds op vijftienjarige leeftijd sloot Busio een deal bij de Wizards, waardoor hij de op een na jongste contractspeler in de MLS ooit was. Alleen voormalig wonderkind Freddy Adu was met zijn contract bij DC United in 2004 op veertienjarige leeftijd iets sneller. "Als klein kind droomde ik er al van om ooit profvoetballer te worden. Ik voel me vanaf dag één in Kansas City onderdeel van de familie", legde Busio zijn contractondertekening uit.

Peter Vermes, manager van het eerste elftal van Sporting KC, was in zijn nopjes met het strikken van het toptalent. "Gianluca is een enorm getalenteerde speler die hier de kans krijgt om onder professionele begeleiding de stappen van de academie naar de hoofdmacht te kunnen zetten", verklaarde Vermes. "Hij past in onze speelstijl, heeft een geweldig inzicht en kan uit verschillende posities doelpunten maken. Als Gianluca zich zo blijft ontwikkelen, kan de club hem helpen zijn droom om in de toekomst op topniveau actief te zijn bij Sporting KC te realiseren."

In de jeugd scoorde Busio als aanvaller regelmatig voor zowel de jeugdteams van Sporting KC als diverse vertegenwoordigende elftallen van de Verenigde Staten. In de loop der jaren heeft Busio verschillende posities bekleed, maar momenteel valt hij toch te bestempelen als (offensieve) middenvelder. Op 4 april 2018 maakte hij zijn profdebuut bij het tweede van Sporting KC, Swope Park Rangers, tijdens de 1-0 zege tegen Colorado Swing Switchbacks. Op 29 juli volgde zijn vuurdoop in de MLS met een invalbeurt tegen FC Dallas (2-3 verlies). Een week later kreeg hij tegen Houston Dynamo (0-1 zege) een basisplek, waardoor na Adu (14 jaar, 334 dagen) en Alphonso Davies (15 jaar, 327 dagen) Busio met 16 jaar en 88 dagen de jongste basisdebutant in de MLS ooit werd.

SIXTEEN year old Gianluca Busio scored in 3 consecutive @MLS games for @SportingKC ?? pic.twitter.com/omTQ9A10bh — COPA90 (@Copa90) April 25, 2019

'Natuurlijk heeft hij een gigantische toekomst voor zich'

Vooralsnog kwam Busio tot 4 goals en 3 assists in 39 wedstrijden voor Sporting KC, waardoor hij al aardig wat ervaring heeft opgedaan. De tiener heeft nu als doel gesteld om een vaste basisspeler te worden, aangezien hij dit seizoen vaak als invaller wordt gebruikt. Afgelopen woensdag mocht het talent vanaf de aftrap starten in de 0-2 overwinning op Real Salt Lake City in het MLS is Back Tournament. Mede door de inspanningen van Busio eindigde Sporting KC als eerste in Groep D en is de volgende ronde een feit. Coach Vermes is blij met Busio, maar benadrukte dat zijn pupil nog altijd stappen kan maken.

"Ik stelde hem niet op omdat iemand anders vermoeid was. Ik stelde hem op omdat hij dat had verdiend. Ik zei hem eerder al: je krijgt speeltijd omdat je dat verdient, niet omdat je een jonge gast bent die ik ervaring gun. Hij blijft minuten krijgen, kan ik je verzekeren. Hij is een speler die elke dag stappen maakt", aldus Vermes. Ploeggenoot Russell, voorheen actief bij Dundee United en Derby County, sloot zich aan bij de woorden van zijn trainer. "Bus is al een tijdje bij ons, al toen hij vijftien jaar was. Zijn ontwikkeling in de laatste jaren is stormachtig. Natuurlijk heeft hij een gigantische toekomst voor zich."