FOX Sports-commentator negeert aantijgingen over clubvoorkeur

Martijn van Zijtveld is voetbalcommentator bij FOX Sports. In onderstaande video gaat hij tegenover DAZN in op de beschuldigingen van televisiekijkers, die proberen te zoeken naar een clubvoorkeur bij de commentatoren. Van Zijtveld onthult voor welke club hij daadwerkelijk supporter is en geeft een kijkje achter de schermen in de studio van FOX Sports, waar hij wekelijks commentaar geeft bij diverse live-wedstrijden. Daarnaast gaat hij in op zijn enorme collectie voetbalshirts en geeft hij zijn kijk op de ontwerpen van grote clubs.