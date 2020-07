Birmingham deelt nummer 22 nooit meer uit na transfer Bellingham

Jude Bellingham kwam woensdagavond voor het laatst in actie namens Birmingham City. In de met 1-3 verloren thuiswedstrijd tegen Derby County verliet de zeventienjarige middenvelder een kwartier voor tijd het veld. Het toptalent maakt voor ongeveer 23 miljoen euro de overstap naar Borussia Dortmund. Bij het afscheid van Bellingham laat Birmingham City weten dat zijn rugnummer 22 nooit meer door een andere speler gedragen zal worden.

Bellingham kwam op zevenjarige leeftijd terecht in de jeugdopleiding van Birmingham City en brak op zestienjarige leeftijd door in de hoofdmacht. Hij speelde zich in de kijker bij diverse Europese topclubs en koos uiteindelijk voor Borussia Dortmund. Vorige week rondde Bellingham zijn overstap naar de Bundesliga af, om vervolgens weer terug te keren naar Engeland om het Championship-seizoen af te maken. Na de wedstrijd tegen Derby County nam hij ruimschoots de tijd om al zijn ploeggenoten, trainers, familie en vrienden te bedanken.

Op de website laat Birmingham City weten dat zijn rugnummer 22 nooit meer zal worden uitgedeeld. “In een opvallend korte tijd heeft Jude zich ontwikkeld tot een iconisch figuur bij de club. Hij heeft laten zien wat bereikt kan worden door een mix van talent, werkethiek en toewijding”, zo klinkt het op de clubwebsite. “Door zijn zorgzaamheid en gedrag buiten het veld, is hij uitgegroeid tot een indrukwekkend rolmodel. Rugnummer 22 gaat hand in hand met Jude, die met 16 jaar en 38 dagen debuteerde en anderen heeft geïnspireerd. Daarom heeft de club besloten dat het gepast is om dit nummer nooit meer te gebruiken, om hem te herinneren en anderen te inspireren.”