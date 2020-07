Hans Kraay jr. wijst Dylan Vente terecht: ‘Hij verdient meer dan Mark Rutte’

Dylan Vente werd afgelopen seizoen door Feyenoord verhuurd aan RKC Waalwijk en heeft bij zijn terugkeer in Rotterdam geen plek in de A-selectie gekregen. De spits stak deze week niet onder stoelen of banken dat hij ervan baalt dat hij is ingedeeld bij Feyenoord Onder-21, de nieuwe ploeg van trainer Rini Coolen. Hoewel Vente aangaf er het beste van te willen maken, liet hij doorschemeren allesbehalve blij te zijn met het besluit van de clubleiding. Hans Kraay jr. snapt niets van de boosheid bij Vente.

"Het is denk ik voor mij niet het ideale scenario”, drukte Vente zich maandag teleurgesteld uit in gesprek met RTV Rijnmond. "Ik had het liefst gewoon met het eerste meegedaan. Maar goed, ik las het ook op internet en dat was geen leuk nieuws. Ik kreeg allemaal berichten van vrienden dat ik naar Onder-21 zou gaan. Was dat een klap? Natuurlijk wil je er het maximale uithalen, als je dan te horen krijgt dat je met Onder-21 mee moet... Nu moet ik er alles aan doen om te laten zien dat ik het wèl kan.”

“Hij is zwaar teleurgesteld en een klein beetje boos. Hij moet aansluiten bij de Onder-21, bij Rini Coolen. Daar begrijp ik dus helemaal niks van”, aldus Kraay bij Voetbalpraat, een programma van FOX Sports. Tafelgenoot Leo Driessen zegt zich de boosheid bij Vente wel voor te kunnen stellen: “Hij heeft al jarenlang bij met het eerste meegetraind, heeft al in de Eredivisie gespeeld en heeft een groot contract. En dan wordt er tegen je gezegd als jonge jongen dat je bij de Onder-21 moet gaan spelen. Dan ben je toch teleurgesteld?”

“Had hij nou gedacht dat hij de concurrent was geworden van Jörgensen of Bozenik?”, reageert Kraay junior. “Hij heeft volgens mij in 24 wedstrijden bij Feyenoord 3 goals gemaakt en in 17 wedstrijden bij RKC 0 goals. Hij verdient meer dan Mark Rutte, dan moet je gewoon normaal doen.” Net als Driessen kan Kees Kwakman zich de teleurstelling bij Vente ook wel voorstellen. “Als je al twee jaar bij de selectie zit en meetraint dan snap ik wel dat als je nu naar de Onder-21 moet dat dat als een nederlaag voelt voor die jongen. Tuurlijk snap ik Hans ook wel, maar zijn gevoelens zijn wel begrijpelijk.”