Van der Sar: ‘Geen blokken in plaats van strepen zoals andere clubs’

In deze tijd van het jaar komen verschillende clubs uit binnen- en buitenland met de tenues voor het seizoen 2020/21 op de proppen. Ajax presenteerde donderdagochtend het nieuwe thuisshirt. Het tricot heeft als vanouds de kenmerkende rode baan in het midden, met een v-hals en een ronde kraag als grootste veranderingen ten opzichte van het tricot van de afgelopen voetbaljaargang. Algemeen directeur Edwin van der Sar is zeer tevreden over het ontwerp van Adidas.

De voormalig doelman van Ajax en Oranje laat kort na de lancering zijn mening over het nieuwe shirt duidelijk naar voren komen in een bericht op Twitter. "Het shirt is niet horizontaal, maar verticaal, geen blokken in plaats van strepen, en geen zigzag-vormen of vervagende effecten zoals bij andere clubs wel het geval is. Gewoon een iconisch thuisshirt van Ajax", aldus de tevreden bestuurder in Amsterdamse dienst.

Not horizontal instead of vertical, no blocks instead of stripes, no zigzag or fading effects like other clubs! Just an iconic Ajax home jersey. ?????? Simply Beautiful. #ForTheFuture pic.twitter.com/Mh7F6voHyU — Edwin van der Sar (@vdsar1970) July 23, 2020

Met bovengenoemde woorden lijkt Van der Sar te verwijzen naar de blokken die afgelopen seizoen zichtbaar waren op het thuisshirt van Barcelona. De Catalaanse grootmacht is inmiddels overgestapt naar een tricot met de welbekende verticale rode en blauwe strepen. Veel Barcelona-supporters waren er allerminst gelukkig mee dat het elftal van trainer Quique Setién in geblokte shirts aantrad. Met name op de sociale media was de kritiek niet van de lucht.

In juni werd bekend dat Internazionale op het thuisshirt voor aankomend seizoen afscheid neemt van de traditionele verticale strepen. De blauw-zwarte banen lopen volgend seizoen zigzaggend over het shirt van i Nerazzurri. Dat er in ieder geval tijdelijk afscheid wordt genomen van de verticale strepen, leverde de nodige kritiek van fans op. Het witte uitshirt met blauwe en zwarte strepen werd eveneens slecht ontvangen. Op de sociale media werd het nieuwe ontwerp vergeleken met een theedoek, een veld om boter, kaas en eieren op te spelen, tralies van een gevangenis, een tafellaken en een ruitjespapier. Zelfs de term ‘slechtste shirt van 2020’ kwam voorbij.