Bergkamp hint naar terugkeer: ‘Dat zou ideaal zijn, de band is nog hecht’

Dennis Bergkamp speelde tussen 1995 en 2006 voor Arsenal en de voormalig topaanvaller volgt the Gunners nog immer op de voet. Een terugkeer in Noord-Londen behoort zeker tot de mogelijkheden voor de inmiddels 51-jarige Bergkamp, die sowieso op termijn graag terugkeert in de voetbalwereld. Sinds zijn vertrek bij Ajax in december 2017 is hij niet meer actief geweest als trainer.

"Als de tijd rijp is zou ik heel graag ergens weer aan een uitdaging beginnen", verklapt Bergkamp in een uitgebreid interview met FourFourTwo. "Momenteel heb ik het geweldig naar mijn zin in Nederland met mijn jonge gezin. Ik ben al een tijdje geen coach meer, maar ik moet toegeven dat het weer begint te kriebelen om op het veld te staan. Dat kan als hoofdtrainer zijn, maar ook als lid van de technische staf. Het is misschien nog vroeg, al weet je het maar nooit. We zullen zien wat er gaat gebeuren."

Bergkamp snapt dat hij gelinkt wordt aan Arsenal. De ex-international van Oranje veroverde drie landstitels en vier FA Cups in zijn tijd als speler en sloot af met het fraaie aantal van 423 wedstrijden. De fans dragen hem jaren later nog steeds op handen. Hij plaatst echter wel een veelzeggende kanttekening. "Ik heb op dit moment geen contact met de club over een eventuele terugkeer. Laten we afwachten wat er gebeurt als ik een definitief besluit neem over mijn toekomst als trainer. Bij Arsenal terugkeren zou natuurlijk ideaal zijn. Ik heb daar elf jaar gespeeld en de band met de club is nog steeds zeer hecht."

De voormalig publiekslieveling van Arsenal kijkt met genoegen naar de ontwikkeling die ex-ploeggenoten Thierry Henry en Patrick Vieira maken als beginnende trainers. "Ik volg ze natuurlijk van een afstand. Het is jammer dat de Major League Soccer werd stilgelegd, kort nadat Thierry daar arriveerde (bij Montreal Impact, red.). En Patrick doet het erg goed bij OGC Nice." Ook huidig Arsenal-manager Mikel Arteta ontvangt complimenten. "Ik kijk daar met veel interesse naar, zeker omdat hij de voetbalfilosofie lijkt te willen veranderen. De eerste paar duels onder zijn leiding stemden mij tevreden", aldus Bergkamp, die op de vlakte blijft aangaande zijn eigen ambities. "Wie weet wat er zal gebeuren. Niets is namelijk zo veranderlijk als de voetballerij."