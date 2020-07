Xavi Simons deelt toekomstplannen exact jaar na vertrek bij Barcelona

View this post on Instagram

Aujourd'hui je fête ma première année de mon arrivée à Paris et je ne pense qu'à pouvoir en remplir bien d'autres en défendant ce maillot. Je suis arrivé à un moment clé de ma carrière sportive et en une seule saison, elle a beaucoup évolué tant sur le plan professionnel que personnel. Une nouvelle étape avec ma famille toujours à mes côtés. Merci @PSG! Dans l'attente du début du 20/21. #IcicestParis ???? ?????????????????? Today I celebrate a year of my arrival in Paris and my wish is to spend many more years defending this jersey. I arrived at a key moment in my career and in just one season I grew a lot as a professional and also as a person. A new adventure with my family always by my side. Thanks @PSG! Looking forward to the start of 20/21. #IcicestParis ????