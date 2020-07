Davy Klaassen keert niet terug bij Ajax: ‘De speculaties kunnen stoppen’

Davy Klaassen keert deze zomer niet terug naar Ajax. De 27-jarige middenvelder wil volgens zijn zaakwaarnemer Sören Lerby blijven bij Werder Bremen, de club waar zijn contract doorloopt tot medio 2022. De zestienvoudig Oranje-international was naar verluidt kandidaat om terug te keren naar Amsterdam en volgens BILD had zijn voormalige werkgever een transfersom van acht tot negen miljoen euro in gedachten. Volgens Lerby hoeft Ajax geen moeite te doen.

Klaassen maakte halverwege 2017 de overstap naar Everton voor 27 miljoen euro. Na een ongelukkig seizoen vertrok hij naar Werder Bremen, dat 13,5 miljoen euro voor hem neertelde. De ex-Ajacied groeide uit tot een van de dragende krachten en speelde afgelopen seizoen een belangrijke rol in de handhaving van de club in de Bundesliga. Eerder deze maand werd hij nadrukkelijk in verband gebracht met een terugkeer naar Ajax, maar zover zal het deze zomer niet komen.

Lerby sprak deze week met Frank Baumann, technisch directeur van Werder Bremen. De zaakwaarnemer laat in gesprek met DeichStube weten dat zijn cliënt geen vertrekwens heeft. "De speculaties over Davy's toekomst kunnen stoppen. Hij blijft definitief in Bremen", aldus Lerby. "Davy wil bij Werder een beter seizoen spelen dan de laatste. Hij is niet het type dat na een slecht jaar wegloopt." Het is onbekend hoe concreet de interesse van Ajax in Klaassen was.

Directeur voetbalzaken Marc Overmars heeft vorige week met Mohammed Kudus een speler aangetrokken die op dezelfde positie als Klaassen uit de voeten kan. De Ghanees international is voor minimaal negen miljoen euro overgenomen van FC Nordsjaelland. Hij tekende voor vijf jaar en gaat spelen met rugnummer twintig. Behalve Kudus krijgt Ajax-trainer Erik ten Hag komend seizoen ook de beschikking over Maarten Stekelenburg en Antony.