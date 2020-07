FC Twente zet streep door rentree: ‘Onverantwoord hem 440 duizend te betalen’

Bryan Ruiz was tien jaar geleden een van de belangrijkste spelers in het elftal van FC Twente dat kampioen werd. De Costa Ricaan speelde na zijn vertrek uit Enschede voor Fulham, PSV, Sporting Portugal en Santos en is transfervrij na zijn vertrek bij laatstgenoemde club. Van een terugkeer bij de Tukkers zal het echter niet komen voor de inmiddels 34-jarige spelmaker.

“FC Twente heeft me helaas niet gebeld”, vertelt Ruiz, die een rentree zelf wel zag zitten, donderdag in gesprek met TC/Tubantia. Technisch directeur Jan Streuer heeft de deur voor een terugkeer van de routinier gesloten: “Bryan komt van buiten de EU, en het is onverantwoord voor ons om een speler van 34 jaar, die twee jaar lang nauwelijks heeft gespeeld, een salaris van 440.000 euro te geven”, is hij duidelijk.

Streuer werkt deze transferperiode met een beperkt budget en kan het zich daardoor niet permitteren om hoge salarissen uit te delen. Het merendeel van de aanwinsten zal dan ook op huurbasis binnengehaald worden, zoals al is gedaan met Václav Cerny, Kik Pierie en Nathan Markelo. Gijs Smal werd op transfervrije basis overgenomen van FC Volendam.

Streuer kijkt de komende tijd ook of er jeugdspelers zijn die in aanmerking komen voor een contract. Jayden Oosterwolde tekende maandag een driejarige verbintenis bij de club: “Het verhaal met Jayden kwam een beetje in een stroomversnelling omdat Heracles ook belangstelling had. Die andere jongens gaan we de komende weken eerst nog rustig in wedstrijden bekijken. En als ze het goed doen, dan kan het zomaar dat we ook met die spelers in gesprek gaan”, sluit Streuer af.