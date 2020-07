‘Barcelona schakelt Jorge Mendes in voor deal met Manchester City’

Barcelona is druk bezig met de invulling van de defensie voor volgend seizoen en volgens Sport is Eric García een voorname kandidaat om deze zomer richting het Camp Nou te vertrekken. De Catalaanse grootmacht is naar verluidt tevens bereid om Nélson Semedo in een eventuele deal te betrekken voor João Cancelo. Volgens voornoemd medium is er contact geweest tussen beide clubs om over een ruildeal te praten.

Het plan om Semedo en Cancelo te ruilen komt uit de koker van Jorge Mendes, die als zaakwaarnemer beide verdedigers bijstaat op zakelijk gebied. De Portugese belangenbehartiger denkt dat Cancelo niet geschikt is voor de Premier League en bekijkt derhalve geschikte opties in andere Europese topcompetities. Cancelo kwam vorig seizoen voor dertig miljoen euro over van Juventus en diens contract in het Etihad Stadium loopt nog vijf seizoenen door. Het lijkt erop dat pas na afloop van het Champions League-seizoen meer duidelijk komt over zijn toekomst.

De door manager Josep Guardiola hoog aangeschreven García ontving onlangs een voorstel van Manchester City om zijn tot 2022 lopende contract met enkele jaren te verlengen. Een definitief akkoord tussen beide partijen is echter nog niet gesloten. Barcelona volgt de contractsituatie rondom de centrumverdediger met veel interesse, zo klinkt het. De nummer twee van het afgelopen LaLiga-seizoen is vanwege de coronacrisis echter niet bereid om met miljoenen te smijten. García maakte negen jaar lang deel uit van de jeugdopleiding van Barcelona, dat hem in 2017 naar Manchester City zag vertrekken.

Volgens Sport heeft het bestuur van Barcelona reeds gesproken met Mendes om tot een passende oplossing te komen. De Catalanen hopen dat met een deal inzake Semedo, Cancelo en García geen transfersom op tafel hoeft te komen. Met name Cancelo wordt gezien als een speler die Barcelona een kwaliteitsinjectie geeft. Gezien de coronacrisis is voorzichtigheid echter geboden en de speler zelf moet ook graag naar Spanje willen komen. Het tweede deel van de zomerse transfermarkt opent op 3 augustus en sluit op 5 oktober.