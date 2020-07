Ajax presenteert nieuw thuisshirt: ‘Simpel is niet eenvoudig’

Ajax heeft donderdagochtend zijn nieuwe thuistenue voor het aankomende seizoen officieel gepresenteerd. Het shirt heeft als vanouds de kenmerkende rode baan in het midden, met een v-hals en een ronde kraag als grootste veranderingen ten opzichte van het tricot van de afgelopen voetbaljaargang.

Met het nieuwe tenue nemen Ajax en adidas ook afscheid van de zwarte details, die als verwijzing naar de Amsterdamse vlag waren opgenomen in het shirt van het afgelopen seizoen. Drie Andreaskruizen aan de voorzijde van het nieuwe shirt geven echter alsnog de band met de stad weer.

Ajax presenteert nieuw thuisshirt: 'Simple isn’t easy. Our new Ajax Home Jersey'

Op social media zijn de reacties over het algemeen positief. Wel vragen een aantal fans zich af of er wel iets veranderd is aan het shirt ten opzichte van het vorige seizoen. ‘Simple isn’t easy’, ‘simpel is niet eenvoudig’, schrijft Ajax zelf bij de presentatie van het nieuwe tricot.

De Amsterdammers onthulden eerder al het blauw-grijze uittenue, dat op gemengde reactie kon rekenen. De ploeg van trainer Erik ten Hag zal zijn eerste Eredivisie-wedstrijd waarschijnlijk in dat shirt afwerken: Ajax begint het nieuwe seizoen op 13 september met een bezoek aan Sparta Rotterdam.

The new Ajax Home Jersey. Simply Beautiful. ???#ForTheFuture — AFC Ajax (@AFCAjax) July 23, 2020