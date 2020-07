Argentijnse bondscoach bevestigt interesse Ajax in toptalent

Fausto Vera is op de radar verschenen van de scouts van Ajax, zo verzekert Fernando ‘Bocha’ Batista, bondscoach van Argentinië Onder-23. De pas twintigjarige middenvelder van Argentinos Juniors beschikt over een contract dat nog een jaar doorloopt, waardoor directeur voetbalzaken Marc Overmars sowieso met een transfersom over de brug dient te komen.

Batista doet een en ander uit de doeken in gesprek met het Argentijnse radiostation Late 93.1. "Er zijn veel spelers die door buitenlandse clubs worden gevolgd", verklapt de keuzeheer van het Argentijnse jeugdelftal. "Ajax bijvoorbeeld kijkt vandaag (woensdag, red.) naar Fausto Vera." Laatstgenoemde speelt doorgaans als defensieve middenvelder. De aan Ajax gelinkte controleur kwam afgelopen seizoen tot een doelpunt in veertien competitiewedstrijden.

'Hij heeft een moeilijke tijd achter de rug, maar dit jaar wordt hij de sensatie bij Ajax'

Vera is uitgegroeid tot een vaste waarde in de formatie van Batista. De jonge middenvelder heeft inmiddels acht interlands voor Argentinië Onder-23 achter zijn naam staan. Voor die tijd schopte de Zuid-Amerikaan het tot twaalf wedstrijden in het shirt van Argentinië Onder-20. Een oproep voor het nationale elftal van de tweevoudig wereldkampioen zat er echter nog niet in voor de op 26 maart 2000 geboren Vera, wiens transferwaarde door Transfermarkt wordt geschat op negen miljoen euro.

Overmars is al enige tijd op zoek naar een geschikte controlerende middenvelder voor trainer Erik ten Hag. Afgelopen seizoen speelden onder meer Daley Blind en Lisandro Martínez op die positie, maar gaandeweg verhuisde het duo naar de achterhoede van Ajax. De Amsterdamse club heeft nog geen officieel bod neergelegd bij Argentinos Juniors voor de 1.80 meter lange Vera.

De interesse vanuit Amsterdam is inmiddels bekend bij Vera, al wil de middenvelder liever niet op de zaken vooruitlopen. "Ik kan er voorlopig niets over zeggen. Het zijn slechts geruchten. Ajax is natuurlijk wel een club waar ik graag naar toe zou gaan", zo verklaart de Argentijnse jeugdinternational in een korte reactie aan Ajax Showtime.