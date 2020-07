Klopp relativeert smet op feest Liverpool met verwijzing naar Ajax

Liverpool was woensdagavond in een spectaculair duel met 5-3 te sterk voor Chelsea en de kampioen van Engeland kreeg na afloop de Premier League-trofee uitgereikt. De festiviteiten op Anfield vonden vanwege de coronacrisis wel zonder publiek plaats. Manager Jürgen Klopp wil echter niet te zwaar tillen aan het feit dat de Liverpool-aanhang het eerste kampioenschap sinds 1990 mee kon vieren.

"Je moet er maar het beste van maken, want dit betekent alles voor me", verklaart Klopp tegenover Sky Sports. "Natuurlijk zou het een stuk beter zijn als onze fans aanwezig waren geweest, maar aan de andere kant dacht ik een paar maanden geleden nog dat het onmogelijk zou zijn om te voetballen." De kampioensmanager verwijst naar de situatie in andere landen. "Kreeg Paris Saint-Germain wel de kampioensbeker? Ajax kreeg hem niet. Bayern München moest het vieren in een volledig leeg stadion, wij hadden in elk geval nog familieleden die aanwezig waren. We kunnen het niet veranderen." PSG en Bayern werden ondanks de coronacrisis kampioen. Ajax stond bovenaan toen de Eredivisie definitief werd stilgelegd. Een kampioen werd echter niet uitgeroepen in Nederland.

Jürgen Klopp denkt even rustig de pers te woord te kunnen staan... ?? Geplaatst door voetbalzone op Woensdag 22 juli 2020

Voor Virgil van Dijk kwam met het veroveren van de Engelse titel een droom uit. "Het is geweldig om jezelf kampioen te mogen noemen", aldus de centrumverdediger. "Zo denken de overige spelers er ook over." Van Dijk roemt met name de teamspirit van Liverpool. "Het is erg moeilijk om zo constant te presteren het hele jaar. Vorig jaar waren we erg teleurgesteld, toen Manchester City op de laatste dag geen fout maakte tegen Brighton & Hove Albion (1-4 zege, red.) en kampioen werd. Maar we dachten wel gelijk: Volgend jaar worden we kampioen. Dat was het algemene gevoel."

Van Dijk benadrukt het aandeel van Klopp in het succes van Liverpool in de Premier League. "De eerstvolgende wedstrijd was voor hem altijd het allerbelangrijkste. We keken nooit twee weken vooruit, maar alleen naar het volgende duel dat op het programma stond, op woensdag of zaterdag. Die mentaliteit heeft ons heel erg ver gebracht. Het harde werken dat elke dag is geleverd door deze spelers is heel bijzonder", zo besluit Van Dijk zijn relaas over de succesvolle jaargang 2019/20.