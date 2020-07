Onderzoek geopend naar David Villa: ‘Hij zat verdomme elke dag aan me’

New York City FC heeft een onderzoek geopend naar aanleiding van beschuldigingen van seksuele intimidatie aan het adres van oud-speler David Villa. De beschuldigingen komen van een voormalig stagiaire bij de club, die onder de naam Skyler B een korte verklaring heeft geplaatst op Twitter. NYCFC laat weten de zaak uiterst serieus op te vatten en geen enkele vorm van intimidatie in de organisatie te tolereren.

De inmiddels gestopte Villa stond tussen 2014 en 2018 onder contract in New York en heeft zich volgens de vrouw in die periode schuldig gemaakt aan seksuele intimidatie. “De intimidatie die ik meemaakte bij NYCFC was zo erg dat het idee van het werken in de profwereld mij doodsbang maakt. Actief blijven in de sportwereld maakt me doodsbang. Ik gooi mijn hele carrière om, omdat de shit die ze mij hebben aangedaan mijn droom heeft verwoest”, stelt zij op social media.

“Ik dacht dat ik het de kans van mijn leven was toen ik die stage kreeg. Wat ik echter kreeg, was David Villa die verdomme elke dag aan me zat en mijn bazen die dachten dat het allemaal hilarisch was. Vrouwen die dapper genoeg zijn om hun verhalen te vertellen zijn mijn helden. Wellicht komt dit ooit. Ik vind het nog steeds hilarisch dat ik constant te horen kreeg dat mijn houding verschrikkelijk was, alsof dat niet kwam doordat ik wist dat ik elke dag betast, bespot en aangeraakt zou worden. Natuurlijk was mijn houding slecht!”, sluit zij af.

Villa heeft de beschuldigingen inmiddels ontkend via zijn management. De oud-spits van onder meer Valencia, Barcelona en Atlético Madrid vraagt het publiek en de media hem als onschuldig te beschouwen tot het tegendeel bewezen is: “Ik spreek de beschuldigingen die tegen mij geuit zijn op Twitter met de sterkste bewoordingen tegen. Deze beschuldigingen zijn compleet onwaar en ik ontken ze dan ook. Het is moeilijk te begrijpen waarom dit niet eerder ter sprake is gebracht als iemand zich in die tijd niet op zijn of haar gemak voelde.”