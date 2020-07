Lampard waarschuwt: ‘Ze moeten ook weer niet te arrogant worden’

Chelsea kwam woensdagavond naar Anfield om kwalificatie voor de Champions League veilig te stellen. The Blues slaagden er in een spectaculair duel echter niet in om te winnen van Liverpool en bij tijd en wijle liepen de emoties langs de zijlijn hoog op. Zo kreeg manager Frank Lampard het in de eerste helft van het uiteindelijk in 5-3 geëindigde duel ogenschijnlijk aan de stok met Jürgen Klopp. Lampard schepte na afloop van de wedstrijd echter duidelijkheid dat het hem meer om de staf van the Reds ging.

Het incident vond plaats nadat Trent Alexander-Arnold Liverpool met een fraaie vrije trap op 2-0 had gezet: “Wat mij betreft was het geen overtreding van Mateo Kovacic op Sadio Mané en er speelden meer kleine dingetjes mee. Ik heb op de bank geen enkel probleem met Jürgen Klopp, hij heeft dit team naar zijn hand gezet en het fantastisch gedaan”, reageerde Lampard voor de camera van Sky Sports.

“Voor een paar anderen op de bank is het echter een dunne lijn tussen winnen, en dat hebben ze ook gedaan, daar verdienen ze lof voor, en arrogantie. Ze moeten ook weer niet te arrogant worden. Je wordt emotioneel tijdens wedstrijden, dat was alles”, ging Lampard verder. De oefenmeester is ondanks de nederlaag te spreken over de prestatie van zijn ploeg: “Het was buitengewoon. Zelfs als je zegt dat Liverpool op een gegeven moment uit dreigde te lopen, had ik het gevoel dat we nog meededen. In de eerste helft deden we voetballend gezien goed mee, we kregen doelpunten tegen na balverlies en een fantastische uithaal, een overtreding die geen overtreding was en in de bovenhoek eindigde en dramatisch verdedigen bij een corner.”

“Verder ging het oké, daarom zorgde het doelpunt op slag van rust ook voor hoop. De jongens hebben enorm veel karakter laten zien, ze zijn fantastisch en we kunnen het ons niet veroorloven deze fouten te maken. Ik heb veerkracht en kwaliteit gezien en ik had het gevoel dat als we er op 4-3 aan zaten te komen tot we die vijfde incasseerden. Het mocht helaas niet zo zijn.” Nummer vier Chelsea heeft met nog een wedstrijd te gaan nu een punt meer dan nummer vijf Leicester City. Manchester United staat met eenzelfde puntenaantal als the Blues op de derde plek.